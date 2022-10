Während Fahndungsmaßnahmen nach Raub - Pkw entzieht sich Kontrolle - Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 39-Jähriger entzog sich am Mittwochabend einer geplanten Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor einer Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei. Der Grund stellte sich schnell heraus - der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Nach einem Raubüberfall auf eine Supermarkt-Filiale am Mittwochabend befand sich eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Ortskern von Großostheim. Ein 39-Jähriger wendete beim Erblicken der Streife abrupt mit seinem Pkw und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor den Beamten. Die Flucht des Mannes endete schließlich in der Unteren Stockstädter Straße. Kurz zuvor hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine Grundstücksmauer touchiert.

Entgegen des ersten Verdachts, dass der Mann möglicherweise etwas mit dem Raub auf dem Supermarkt zu tun haben könnte, stellte sich der Grund für seine Flucht heraus. Der 39-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was für ihn eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Den Pkw-Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Betriebsunfall bei Bauarbeiten - 58-Jähriger schwer verletzt

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Bei einem Betriebsunfall am Mittwochnachmittag hat ein Bauarbeiter schwere Verletzungen erlitten und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt zu den genauen Umständen.

Dem Sachstand nach befand sich der 58-jährige Arbeiter bei Kanalarbeiten in einer Baugrube, als er hierbei aus noch ungeklärter Ursache von einer Baggerschaufel am Fuß getroffen wurde. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde durch die örtliche Feuerwehr geborgen. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst musste er in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, die genauen Umstände des Betriebsunfalls zu ermitteln. Gegen den 44-jährigen Baggerführer wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Auffahrunfall zwischen drei Lkw - 35.000 Euro Sachschaden

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkw hatte einen fünfstelligen Sachschaden und eine kurzzeitige Vollsperrung der A3 in Richtung Nürnberg zur Folge. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 47-Jähriger am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, mit seinem Lkw den rechten Fahrsteifen der A3 in Richtung Nürnberg. Hierbei wurde er trotz geltendem Überholverbot von einem 25-jährgen Lkw-Fahrer auf der mittleren Spur überholt. Nachdem dieser wieder vor dem 47-Jährigen eingeschert hat und bremsen musste, kam es zum Auffahrunfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Ein weiterer nachfolgender Lkw fuhr wiederum auf den Lkw des 47-Jährigen auf.

An den drei Lkw entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro. Während die beiden erstgenannten Fahrzeuge noch fahrbereit waren, musste der Lkw des dritten Unfallbeteiligten im Bereich der Anschlussstelle Goldbach abgestellt und in der Folge geschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die A3 in Richtung Nürnberg kurzzeitig voll und für rund 45 Minuten auf zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Dies führte im Feierabendverkehr zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei wurde vor Ort durch die örtlichen Feuerwehren aus Hösbach, Goldbach und Aschaffenburg unterstützt.

Unfallflucht auf Rastanlage Spessart-Nord - Zeugen gesucht

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend touchierte ein Unbekannter mit seinem Sattelzug einen geparkten Lkw und flüchtete im Anschluss. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hofft auf Zeugenhinweise.

Ein 38-Jähriger parkte am Mittwoch seinen Lkw auf der Rastanlage Spessart-Nord und verblieb für seine Ruhepause in seinem Fahrzeug. Gegen etwa 18:45 Uhr touchierte ein Sattelzug den Lkw des Mannes und setzte seine unmittelbar Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.