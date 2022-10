Neuburg a.d. Donau, 20.10.2022

Am gestrigen Mittwoch, 19.10.2022 geriet ein Container vor der Produktionshalle der Neuburger Milchwerke in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 05.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgrund starker Rauchentwicklung in einer Papierpresse zu dem Milchverarbeitungsbetrieb gerufen. Nach ersten Löscharbeiten wurde der Container entleert und der Inhalt vollständig abgelöscht.

Es entstand am Container selbst ein Schaden in Höhe von ca. 25 000 Euro. Als Brandfolge wurde auch die Belüftungsanlage der Produktionshalle in Mitleidenschaft gezogen. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach derzeitigem Stand von unsachgemäßer Entsorgung glutbildender Stoffe aus.