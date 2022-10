LANDSHUT. Die am 19.10.22 eingeleitete Vermisstenfahndung nach einer 78-jährigen Frau aus Landshut hat sich am nächsten Morgen in Wohlgefallen aufgelöst.

Die Vermisste kehrte heute wohlbehalten und selbstständig nach Hause zurück. Sie hatte in der Nacht offenbar die Orientierung verloren, blieb aber völlig unversehrt.

Das Polizeipräsidium Niederbayern und die Polizeiinspektion Landshut bedanken sich bei den Medien für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Es wird gebeten, die personenbezogenen Daten und das Foto aus allen Dateien zu löschen.

