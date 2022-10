ANZING, LKR. EBERSBERG; Am Abend des gestrigen Tages geriet in Anzing ein in einer Garage geparktes Fahrzeug in Brand. Es entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 18:15 Uhr wurde durch Anwohner über den Notruf eine weithin sichtbare Rauchsäule gemeldet. Bei Eintreffen der sofort alarmierten Feuerwehr-, Polizei- und Rettungskräfte befand sich eine Garage im Mozartring bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 19 Uhr. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurden sowohl das Garagengebäude, als auch ein darin geparkter Pkw völlig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch am Abend durch die Kriminalpolizeiinspektion Erding übernommen und dauern an. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Feuer durch fahrlässiges Handeln ausgebrochen ist.