THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG. Seit dem Mittwochvormittag wurde ein 77-Jähriger vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befand. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land war auf der Suche nach dem Mann und konnte diesen in den Abendstunden auffinden.

Der 77-jährige verließ am Mittwoch, gegen 08:15 Uhr, sein Wohnanwesen in der Winterleitenstraße und wollte zu seiner Arbeitsstelle fahren. Als er um 12:00 Uhr nicht wie vereinbart wieder nach Hause gekommen ist, meldete seine Ehefrau ihn als vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er nicht auf der Arbeit in der Amalienstraße in Würzburg an und könnte immer noch mit seinem Fahrzeug, einem Nissan Leaf, mit den amtlichen Kennzeichen WÜ-X2495 unterwegs sein.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ist auf der Suche nach dem Mann und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

175 cm groß

75 kg schwer

bekleidet mit Bluejeans, blauem T-Shirt und dunkelblauer Steppjacke

Zeugen, die den Vermisstn gesehen haben oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 zu melden.