HOHENROTH, OT WINDSHAUSEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag wurde ein 49-Jähriger in seinem Fahrzeug eingeklemmt und ist noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 49-Jähriger am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, mit seinem Renault auf der Verbindungsstraße zwischen Windshausen und Leutershausen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Mann hierbei in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus.

Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag trotz einer umgehenden Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des beteiligten Busses wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Bus.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.