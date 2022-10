PRIEN AM CHIEMSEE, OT KALTENBACH / ASCHAU IM CHIEMGAU, LKR. ROSENHEIM. Seit Montag, 3. Oktober 2022, arbeiten rund 60 Ermittlerinnen und Ermittler der Sonderkommission „Club“ unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft an der Klärung des Gewaltverbrechens an einer jungen Frau (23). Ein Schwerpunkt bei den Ermittlungen liegt dabei derzeit auf dem Bereich der Zeugenvernehmungen. Die Soko „Club“ bittet in diesem Zusammenhang einen wichtigen Zeugen, sich zu melden. Nach wie vor werden auch Hinweise zum Besitzer einer sichergestellten, markanten Armbanduhr erbeten.

Schwerpunkt Zeugenvernehmungen – wichtiger Zeuge „Jogger“ gesucht

Bis heute, 19. Oktober 2022, gingen bei der Soko „Club“ 287 Hinweise ein, denen die Ermittlerinnen und Ermittler bereits nachgingen bzw. die derzeit geprüft werden. Neben zahlreichen Personen, zu denen die Beamten, beispielsweise im Rahmen von Anwohnerbefragungen, Kontakt aufnahmen, wurden bereits rund 150 Personen als Zeugen vernommen. Zahlreiche weitere Vernehmungen stehen noch aus.

Die Soko „Club“ wendet sich in dem Zusammenhang mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit: Ein möglicherweise wichtiger Zeuge, der als Jogger in der Nähe des Musikclubs „Eiskeller“ unterwegs war, wird gebeten, sich zu melden. Ebenso werden Zeugenhinweise erbeten, die Hinweise zur Identität des Joggers geben können.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen der Ermittler war der Jogger am frühen Morgen des Montag, 3. Oktober 2022 (Tag der Deutschen Einheit) in der Zeit zwischen ca. 02.00 und 03.00 Uhr im Bereich der Kampenwandstraße und dem Parkplatz der Festhalle in Aschau im Chiemgau unterwegs.

Personenbeschreibung „Jogger“:

Mann, 25 bis 30 Jahre alt, sportlich-schlanke Figur, eher hellerer Hauttyp, bekleidet mit kurzer Sport-/Laufhose und langärmligem Oberteil („Windstopper“), trug eine Stirnlampe.

Beweisstück Armbanduhr – letzter Besitzer noch nicht ermittelt

Wie bereits berichtet, war bei einer Absuche im Bereich des Parkplatzes der Kampenwandseilbahn im angrenzenden Bachlauf eine Uhr gefunden und sichergestellt worden. Zwar gingen seitdem etliche Hinweise bei der Soko „Club“ ein, ein direkter Bezug zu einer Person ergab sich bislang jedoch nicht. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Soko „Club“ bitten deshalb hinsichtlich der Uhr weiterhin um Hinweise:

Wer kennt diese Uhr oder weiß, woher sie stammt?

Wer weiß, wem diese Uhr gehört oder kennt eine Person, die eine solche Uhr bis zuletzt in Besitz hatte?

Neu: Wer hat sich nach dem 03.10.2022 eine solche Uhr beschafft oder dies versucht, z. B. auch über Internetverkaufsplattformen?

Es handelt sich um eine Armbanduhr der Marke „Holzkern“ mit rundem Ziffernblatt (Durchmesser ca. 44mm), römischen Ziffern und Gliederarmband (Breite ca. 22mm). Auffällig ist, dass Uhrengehäuse und Armband überwiegend aus Holz gearbeitet sind. Es konnte ermittelt werden, dass dieses Uhrmodell ab dem Jahr 2019 in den Verkauf gelangt ist.

Zeugenhinwiese werden unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim entgegengenommen.