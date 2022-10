2036 - Bewusstlose Person aufgefunden

Mit der Pressemeldung Nr. 2023 vom 18.10.2022 informierte die Polizei über eine bewusstlos aufgefundene Person in Oberhausen:

Oberhausen - Am Sonntag (16.10.2022) wurde in der Donauwörther Straße Höhe Hausnummer 6 gegen 01:10 Uhr eine bewusstlose 41-jährige männliche Person mit einer Kopfverletzung aufgefunden. Die Person wurde aufgrund der Verletzung in das Uniklinikum Augsburg verbracht und konnte bis jetzt noch nicht zu den Umständen befragt werden.

Aktuell prüft die Polizei wie es zu den Verletzungen gekommen ist (Sturz- bzw. Unfallgeschehen oder unbekannte Straftat). Aufgrund dessen werden Zeugen gesucht, welche Angaben machen können, was die Person in der Zeit von Samstag (15.10.2022) 22:30 Uhr bis zur Auffindezeit um 01:10 Uhr am Sonntag gemacht hat. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich bei Eintreffen des Rettungsdienstes mehrere Personen um den aufgefundenen 41-Jährigen befanden. Eine dieser Personen gab gegenüber den Rettungssanitätern an, dass er beobachten konnte wie die Person umgefallen ist. Weiterhin gab der unbekannte Zeuge an, selbst Rettungssanitäter zu sein, was bislang allerdings noch nicht verifiziert werden konnte.

Diese Zeugen und vor allem der oben beschriebene Sanitäter werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

2037 - Unfallflucht auf der B17

B17/ Königsbrunn Nord/ FR Augsburg - Ein 28-jähriger LKW Fahrer befuhr am Dienstag (18.10.2022) gegen 13:45 Uhr die B17 in nördlicher Fahrtrichtung. Zwischen den Ausfahrten Königsbrunn Nord und Inningen scherte plötzlich ein bislang unbekannter Pkw Fahrer mit viel zu geringen Abstand vor dem Lkw des 28-Jährigen ein. Aufgrund des sofort eingeleiteten Bremsmanövers geriet der Lkw teilweise auf den Seitenstreifen und touchierte einen sich dort befindlichen Sicherungsanhänger. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Über den Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Kleinwagen handelt, eventuell einen Opel Corsa.

Der entstandene Unfallschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der 0821/323-1910 zu melden.

2038 - Diebstahl

Innenstadt - Am Dienstag (18.10.2022) gegen 19:30 Uhr wurden drei junge Männer in einem Kaufhaus der Augsburger Innenstadt durch den dortigen Ladendetektiv beobachtet. Sie steckten mehrere hochwertige Parfümerieartikel ein und verließen das Geschäft ohne für die Waren zu bezahlen. Der Ladendetektiv folgte ihnen unauffällig und verständigte dabei die Polizei. Als die jungen Erwachsenen die eintreffende Polizei bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Nach kurzer Verfolgung wurden die Verdächtigen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren festgenommen. Hierbei stellte sich heraus, dass vermutlich kurz davor auch ein weiteres Geschäft Opfer des Trios wurde. Sie nahmen dort Oberbekleidung namhafter Hersteller mit. Gegen die drei jungen Männer wird wegen Ladendiebstahl ermittelt.

2039 - Räuberische Erpressung

Innenstadt - In den heutigen (19.10.2022) frühen Morgenstunden gegen 04:20 Uhr betrat ein Mann eine Tankstelle im Bereich des Eisstadions. Dort forderte er den Inhalt der Kasse und bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer. Da er kein Geld erhielt, flüchtete er mit dem Fahrrad. Die Polizei wurde alarmiert und fahndete umgehend mit mehreren Streifen. Kurze Zeit später nahmen die Einsatzkräfte einen 29-jähren Tatverdächtigen im näheren Bereich fest. Sie stellten fest, dass der Mann mit über zwei Promille betrunken war. Deswegen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, zumal er auch noch betrunken auf dem Fahrrad fuhr. Da der 29-Jährige momentan über keinen festen Wohnsitz verfügt, wird er im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.