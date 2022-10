WÜRZBURG / INNENSTADT. Ein Friseursalon in der Juliuspromenade ist in der Zeit von Sonntag bis Montag Ziel eines Einbruchs geworden. Der Täter drang gewaltsam in das Geschäft ein und suchte nach Wertgegenständen. Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Würzburg nun auch nach Zeugen.



Eine Mitarbeiterin des Salons teilte der Polizei am Montagvormittag mit, dass ein Unbekannter in der Zeit von 17:00 bis 09:00 Uhr gewaltsam in das Geschäft eingedrungen ist. Neben hochwertigem Friseurequipment entwendete der Täter eine geringe Menge Bargeld.



Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.