NIEDERBAYERN. Das Polizeipräsidium Niederbayern führte am 12.10.2022 und 13.10.2022 eine Fortbildungsveranstaltung zur Qualitätssicherung und –optimierung im Bereich „Ladungssicherung“ durch.

Ziel der Veranstaltung war die Wissensvermittlung an Polizeibeamtinnen und -beamte im durchaus komplexen Bereich der Ladungssicherung. Am ersten Fortbildungstag standen die Unterrichtung theoretischer Grundlagen sowie Übungen im Vordergrund. Am zweiten Tag erfolgte unter der Anleitung von erfahrenen Kontrollbeamten die Umsetzung des erworbenen Wissens in die polizeiliche Praxis. Hierzu wurden von den Verkehrspolizeiinspektionen Landshut, Passau und Deggendorf drei Kontrollstellen auf den Bundesautobahnen A3 und A92 (Parkplätze Pilstinger Moos-Ost, Ohetal-Nord sowie Rottal-West) errichtet.