1630. Körperverletzungsdelikt – Isarvorstadt

-siehe Pressebericht vom 29.09.2022, Nr. 1501

Wie bereits berichtet, meldete sich am Freitag, 23.09.2022, ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in Frankfurt am Main von seinem Hotelzimmer in München aus, bei einem Angehörigen in Frankfurt und teilte ein Körperverletzungsdelikt zu seinem Nachteil mit.

Aufgrund intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnten nun der Tatort und der Zeitpunkt des Angriffs auf den 49-Jährigen geklärt werden.

Der 49-Jährige befand sich am Donnerstag, 22.09.2022, zwischen 23:35 Uhr und 23:45 Uhr, im Bereich der Pettenkoferstraße Ecke St.-Pauls-Straße. Dort wurde er von einer oder mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen. Dabei stürzte er zu Boden. Im Anschluss erhielt er mehrere Tritte gegen Oberkörper und Kopf, wodurch er schwer verletzt wurde. Der oder die unbekannten Täter flüchteten im weiteren Verlauf unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Als sich der 49-Jährige noch am Boden befand, wurde er von einem unbekannten Pärchen angesprochen, welche ihm vermutlich ihre Hilfe anboten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass er diese ablehnte und sich das Pärchen daraufhin entfernte.

Der verletzte Frankfurter begab sich im weiteren Verlauf zu seinem Hotel. Am Samstag, 24.09.2022 wurde er aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pettenkoferstraße und St.-Pauls-Straße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere das genannte Pärchen, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1631. Handtaschendieb durch Fahrradstreife gestellt – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 18.10.2022, gegen 11:40 Uhr, saß eine 42-Jährige aus dem Landkreis Starnberg mit ihrer Freundin auf einer Bank im Nußbaumpark. Ihre Handtasche hatte sie neben sich auf dem Boden abgestellt. Ein 50-Jähriger Deutscher kam ebenfalls zur Bank hinzu und fragte, ob er sich dazusetzen könne. Dies wurde durch die 42-Jährige bejaht.

Einen kurzen Augenblick später griff sich der Mann unvermittelt die Handtasche der 42-Jährigen und entfernte sich in Richtung Lindwurmstraße. Die beiden Frauen liefen dem 50-Jährigen nach und machten durch laute Rufe auf die Situation aufmerksam.

Daraufhin wurde eine zivile Fahrradstreife der Münchner Verkehrspolizei auf das Geschehen aufmerksam. Diese konnte nach einem kurzen Antritt mit dem Fahrrad den Täter stellen und vorläufig festnehmen. Die Handtasche wurde der 42-Jährigen ausgehändigt.

Der 50-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, wird heute im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Das Kommissariat 65 (Trickbetrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1632. Polizeieinsatz – Maxvorstadt

Am Dienstag, 18.10.2022, gegen 07:40 Uhr, kam es zu einem Vorfall im Bereich des Alten Botanischen Gartens.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war ein 12-jähriges Mädchen vom Hauptbahnhof aus auf dem Weg zu ihrer Schule. Sie wurde dabei an einer Bushaltestelle von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser konnte sie unter einem Vorwand davon überzeugen, ihn in den Alten Botanischen Garten zu begleiten. Dort betatschte dieser die 12-Jährige wohl mit sexuellem Hintergrund. Als ein weiteres Kind dort auftauchte, ließ der Mann von dem Mädchen ab und entfernte sich zügig in Richtung Karlsplatz.

Die 12-Jährige ging anschließend in ihre Schule und von dort aus wurde umgehend die Polizei verständigt. Eine polizeiliche Sofortfahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden nun vom Kommissariat 17 des Polizeipräsidiums München übernommen. Dies beinhaltet insbesondere die Abklärung des Tatablaufs. Eine genaue Täterbeschreibung ist aktuell nicht möglich. Der Täter trug eine OP-Maske.

1633. Pedelecfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen, verletzt diese schwer und flüchtet vom Unfallort – Schwabing-West

Am Freitag, 14.10.2022, gegen 16:45 Uhr, wollte eine 88-jährige Fußgängerin (mit Wohnsitz in München) einen Radweg an der Schleißheimer Straße überqueren. Dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer, der zum gleichen Zeitpunkt auf dem Radweg fuhr.

Die Fußgängerin stürzte durch den Zusammenstoß, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pedelec-Fahrer stürzte ebenfalls und wurde vermutlich im Gesicht verletzt. Er entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unerkannt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Pedelec-Fahrer war ca. 50 bis 60 Jahre alt, männlich, und nutzte ein weißes Pedelec mit Seitentaschen.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum geflüchteten Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1634. Verkehrsunfall zwischen Busfahrer und Radfahrer; eine Person verletzt – Moosach

Am Dienstag, 18.10.2022, gegen 10:45 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger aus Planegg mit einem Bus die Hanauer Straße stadtauswärts und wollte nach rechts in die Riesstraße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 81-Jährigen aus München, der mit seinem Fahrrad ebenfalls auf der Hanauer Straße stadtauswärts fuhr.

Der Radfahrer stürzte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte einen Fahrradhelm getragen, was in diesem Fall schwerer Verletzungen im Kopfbereich verhindern konnte.

Das Fahrrad wurde schwer, der Bus leicht beschädigt. Die Riesstraße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1635. Kind fährt mit Fahrrad auf die Fahrbahn, wird von Pkw erfasst und schwer verletzt – Obersendling

Am Dienstag, 18.10.2022, gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 12-jähriges Kind mit einem Fahrrad stadteinwärts den Gehweg an der Rohrauerstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 62-Jähriger aus München mit einem Mercedes Pkw die Rohrauerstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Auf Höhe der Hausnummer 71 wechselte das fahrradfahrende Kind hinter parkenden Fahrzeugen nach rechts auf die Fahrbahn.

Trotz einer Bremsung konnte der 62-Jährige einen Zusammenstoß aber nicht verhindern und erfasste das Kind mit seinem Pkw. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug es einen Fahrradhelm.

Der Pkw und das Fahrrad wurden leicht beschädigt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Münchner Verkehrspolizei.

1636. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person schwer verletzt – Oberschleißheim

Am Dienstag, 18.10.2022, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 63-Jähriger aus München mit einem Mercedes Pkw auf der Sonnenstraße in Oberschleißheim. Er wollte auf der Vorfahrtsstraße die Kreuzung zur Schönleutnerstraße in gerader Richtung passieren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 83-Jähriger aus München auf seinem Fahrrad die Schönleutnerstraße in und wollte die Kreuzung zur Sonnenstraße in gerader Richtung überqueren. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der 83-jährige Fahrradfahrer wurde vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Einen Fahrradhelm hatte er nicht getragen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Sonnenstraße in beide Richtungen für etwa drei Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1637. Landfriedensbruch – Ludwigsvorstadt

Im Rahmen einer Veranstaltung am Montag, 17.10.2022 in der Schwanthalerstraße, kam es vor dem Veranstaltungsgebäude zwischen circa dreißig Teilnehmern der Veranstaltung sowie Opponenten zunächst gegen 19:00 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung. Diese konnte durch anwesende Polizeibeamte geschlichtet werden.

Als sich die acht Personen gegen 19:40 Uhr von der Örtlichkeit entfernen wollten, liefen circa dreißig Teilnehmer der Veranstaltung diesen hinterher und fingen an diese zu schubsen und vereinzelt zu schlagen. Außerdem wurde aus der Gruppe der dreißig Personen heraus Pfefferspray verwendet, wodurch drei Personen aus der ersten Gruppe leichte Verletzungen erlitten.

Währenddessen konnten die, zur Unterstützung hinzugerufenen Polizeistreifen die Personen großteils trennen und sieben Personen nach kurzer Verfolgung festnehmen (alle sieben aus der 30er Gruppe). Bei den Festnahmen leisteten die Personen teils erheblichen Widerstand, wodurch zwei Einsatzkräfte verletzt wurden. Eine 24-jährige Polizeibeamtin erlitt eine Gesichtsverletzung und ein 26-jähriger Polizeibeamter eine Rückenprellung.

Bei den anschließenden Durchsuchungen der Tatverdächtigen wurden diverse Vermummungsgegenstände sowie ein Tierabwehrspray aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle Beteiligte wieder entlassen.

Die sieben Tatverdächtigen wurden unter anderem wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstand angezeigt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 43 (Staatsschutzdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.