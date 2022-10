Der 55-jährige Günter Greim kann ebenfalls auf eine breite Verwendungsvielfalt in den unterschiedlichen Bereichen der Polizei zurückblicken. Für ihn stellt der Chefposten in Hof kein absolutes Neuland dar, zeichnete er sich doch bereits nach dem Aufstieg in den höheren Dienst ab dem Jahr 2001 für insgesamt vier Jahre für die Inspektion verantwortlich. Auch die stellvertretende Leitung der ehemaligen Polizeidirektion Hof und nach der Polizeireform die Leitung der Verkehrspolizei Hof stehen in seiner umfangreichen dienstlichen Vita.

Nach mehr als zehn Jahren als Chef der Einsatzzentrale in Bayreuth kehrt er nun wiederum nach Hof zurück und übernimmt die Führung einer der größten Polizeidienststellen Oberfrankens.