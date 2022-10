OBERFRANKEN. Im Rahmen der groß angelegten Schwerverkehrskontrollen musste bei fast einem Drittel aller Kontrollierten festgestellt werden, dass die Vorschriften nicht eingehalten wurden.

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die oberfränkische Polizei mit ihren Dienststellen an der europaweiten Kontrollaktion „Truck & Bus“, bei der speziell Lkw und Busse genauer unter die Lupe genommen wurden. So wurden am vergangenen Donnerstag über einen Zeitraum von 24 Stunden über 300 Fahrzeuge des Schwerverkehrs angehalten und einer Überprüfung zugeführt. Bei den stationären aber auch mobilen Kontrollen auf den Autobahnen und Bundesstraßen des Regierungsbezirks mussten die oberfränkischen Polizeibeamten bei rund einem Drittel zur Ahndung schreiten. Teils waren es technische Mängel an den Fahrzeugen, bei einem Großteil der Fahrer wurde aber auch festgestellt, dass die Ruhezeiten nicht vorschriftsmäßig eingehalten wurden.

Dass derartige Aktionstage ihren Sinn haben, wird auch in Oberfranken deutlich. Im laufenden Jahr kam es zu zwei tödlichen Unfällen, bei denen ein Lkw-Fahrer die Ursache setzte. Auch das Bayerische Innenministerium betont im Übrigen seinen Standpunkt, dass konsequente Kontrollen auch weiterhin unabdingbar bleiben.

So setzt man in Oberfranken neben der Zusammenarbeit mit Fachdienststellen, wie dem Bundesamt für Güterverkehr, den Gewerbeaufsichtsämtern oder dem Zoll auch auf technische Neuerungen. Seit Mitte des Jahres ist hier ein hochmodernes Spezialfahrzeug im Einsatz, das ein Auslesen des Tachographen, ein Vermessen der Fahrzeugausmaße sowie eine Überprüfung der Reifen und Achsen auf Defekte ermöglicht. So müsse man die ohnehin meist unter Zeitdruck stehenden Kraftfahrer nicht mehr unbedingt anhalten, sofern keine Verstöße festgestellt werden.

Aufgrund der potentiell immer präsenten Gefährlichkeit des Schwerverkehrs dürfen die Kraftfahrer in Oberfranken jedenfalls mit Sicherheit weiterhin mit umfänglichen Kontrollen rechnen.