2029 - Streit in Arbeiterunterkunft eskaliert

Königsbrunn - An einer Arbeiterunterkunft in der Landsberger Straße in Königsbrunn kam es am 17.10.2022 gegen 22:00 Uhr unter den Bewohnern zu einem Streit. Während einige Bewohner noch im Garten des Anwesens grillten, wollten andere bereits schlafen. Zwei in der Ruhe gestörte Bewohner griffen die Grillrunde deshalb mit Schlagstock und Machete bewaffnet an. Anschließend zogen sich die Täter in ihr Zimmer in der Unterkunft zurück.

Dort wurden die zwei polnischen Staatsangehörigen im Alter von 30 und 31 Jahren von den hinzugerufenen Streifen widerstandslos festgenommen. Beide Männer waren mit etwas über 1,2 Promille und knapp einem Promille alkoholisiert. Bei der Durchsuchung des Zimmers wurden die bei dem Streit verwendeten Waffen aufgefunden.

Durch einen Schlag mit der Machete zog sich einer der Geschädigten eine blutende Kopfverletzung zu. Die beiden anderen wurden durch Schnitte und Schläge an den Händen leicht verletzt. Alle drei slowakischen Geschädigten wurden anschließend ambulant im Krankenhaus versorgt. Gegen die beiden Beschuldigten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

2030 - Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt (bereits lokal gemeldet)

Oberndorf - Am frühen Montagabend (17.10.2022) fuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2027 von Oberndorf in Richtung Mertingen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 58-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw von Mertingen in Richtung Oberndorf und wollte an der Einmündung Eggelstetten nach links abbiegen. Hierbei übersah sie beim Abbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenprall. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer ins Bankett geschleudert und verletzte sich dabei schwer. Details zu den Verletzungen liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Der Geschädigte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden von ca. 6.500 Euro. Am Motorrad der Marke Harley-Davidson dürfte der Totalschaden bei ca. 25.000 Euro liegen. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeholt werden. Die Staatsstraße war für ca. zwei Stunden komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf war mit 25 Rettungskräften vor Ort und übernahm unter anderem die Umleitungsmaßnahmen.

2031 - Rollerfahrer flüchtet: Nicht ohne Grund

Rain - Am Montag, gegen 22.45 Uhr, bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Rain in der Bahnhofstraße einen Rollerfahrer, der auf seinem Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Nachdem er durch die Streifenbesatzung über das geöffnete Beifahrerfenster aufgefordert wurde anzuhalten, flüchtete er mit seinem Roller zunächst in Richtung Bahnhof. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Rollerfahrer und flüchtete weiter zu Fuß. Die Beamten setzten die Verfolgung ebenfalls zu Fuß fort und konnten den Flüchtenden nach einigen Metern auf dem Parkplatz einer Firma festnehmen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller versichert ist. Lediglich das Versicherungskennzeichen war nicht angebracht. Im weiteren Verlauf stellte sich jedoch heraus, dass der 17-jährige Rollerfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, vor der Fahrt einen Joint rauchte, ca. drei Gramm Marihuana dabei hatte und der Roller am 25.09.2022 im Dienstbereich der PI Dillingen entwendet wurde.

2032 - Baum fällt auf Pkw: Totalschaden

Kutzenhausen - Am Montag, 17.10.2022 gegen 04.30 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Renault-Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße von der B 300 in Richtung Kutzenhausen. Ca. 700 Meter vor der Einmüdung zur Bahnhofstraße Höhe des Wäldchens Hünerberg fiel ein Baum vor dem Renault-Fahrer auf die Fahrbahn. Trotz Bremsmanöver schrammte der Renault unter einer Astgabel noch durch.

Der 33-Jährige erlitt ein Schleudertrauma und wurde vorsorglich in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Durch die Kollision mit dem Baum entstand am Dach und der Front des Renault Talisman ein Totalschaden in Höhe von 21.000 Euro.

Die Feuerwehr Kutzenhausen war mit neun Kräften im Einsatz. Sie mussten den Baum klein sägen und beiseite räumen. Für die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten wurde die Ortsverbindungsstraße für eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

2033 - Pkw-Aufbrecher gestellt: Weiteres Diebesgut entdeckt

Königsbrunn - In den frühen Morgenstunden des 14.10.2022 wurde in der Winterstraße in Königsbrunn ein Pkw durch Einschlagen der Seitenscheibe aufgebrochen und aus dem Innenraum ein Rucksack mit diversem Inhalt im Wert von 150 Euro entwendet. Am 16.10.2022 stellte ein Bekannter der Geschädigten eine männliche Person in der Hunnenstraße gehend fest, die einen Rucksack mit identischer Optik auf der Schulter trug. Er informierte umgehend die PI Bobingen und blieb der Person auf den Fersen. Der Verdächtige stieg kurz darauf in die Straßenbahn in Fahrtrichtung Augsburg ein. Durch eine Streifebesatzung der PI Bobingen konnte er schließlich auf Höhe der Haltestelle Universität in der Straßenbahn festgenommen werden. Der 17-jährige Jugendliche räumte den Pkw-Aufbruch und Diebstahl des Rucksackes umgehend ein. Im Rahmen einer Durchsuchung seiner Person, sowie seines Königsbrunner Wohnsitzes konnte ein bei der Tat verwendeter Nothammer, sowie eine Vielzahl von Gegenständen (Ausweise, EC-Karten, Krankenkassenkarten, Führerscheine, Kleidungsstücke mit Original-Preisschildern, Kopfhörer) aufgefunden und sichergestellt werden, die im Zusammenhang mit mehreren zurückliegenden, bislang ungeklärten Diebstählen stehen. Der Jugendliche wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seinem Betreuer übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

2034 - Pkw prallt gegen Baum/Fahrerin verstirbt an Unfallstelle

Bissingen - Am 18.10.2022 gegen 10.20 Uhr prallte die Fahrerin eines Kias aus bislang unbekannter Ursache an der Ortsverbindungsstraße zwischen Unterringingen und Thalheim gegen einen Baum. Die 59-jährige Fahrerin aus dem nördlichen Landkreis Dillingen verstarb noch vor Ort in ihrem Fahrzeug. Die Verbindungsstraße wurde zur Unfallaufnahme durch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Unfallgutachter zur Klärung der Unfallursache bestellt.