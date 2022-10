ERDING.Auf frischer Tat konnte am vergangenen Freitag (14.10.) ein Autodieb festgenommen werden. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Gegen 13:45 Uhr hatte der 23-Jährige einen Termin in einem Erdinger Autohaus vereinbart und vorgegeben, einen gebrauchten Sportwagen im Wert von rund 75000 Euro erwerben zu wollen. In einem günstigen Moment ergriff der Tatverdächtige die auf einem Schreibtisch bereitgelegten Fahrzeugpapiere sowie die Schlüssel, setzte sich in den Wagen und fuhr davon.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige an der Tankstelle Fürholzen-Ost zusammen mit dem Fahrzeug lokalisiert und festgenommen werden.

Wie sich bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding herausstellte, war der 23-Jährige bereits mit einem weiteren gestohlenen Fahrzeug zum Termin gekommen, das er in der Nähe des Tatortes zurückließ. Zudem führte er mehrere fremde Kreditkarten, eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein Pfefferspray mit sich.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Haftbefehl gegen den wohnsitzlosen Mann beantragt, der durch einen Ermittlungsrichter in Kraft gesetzt wurde.