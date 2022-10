1625. Größerer Polizeieinsatz – Ramersdorf

Am Montag, 17.10.2022, kam es gegen 20:00 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus aufgrund einer unklaren Bedrohungssituation. Ausgangslage war die Anzeige einer 30-Jährigen aus München gegenüber ihrem 27-jährigen Ehemann, welcher sie mit einem Messer bedroht hatte.

Da von einer ernsthaften Bedrohungssituation ausgegangen werden musste sowie Hinweise auf eine Schusswaffe vorlagen, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München eine Durchsuchung der Wohnung angeordnet. Dazu wurde durch Spezialeinsatzkräfte die Wohnung gewaltsam geöffnet.

Der 27-Jährige konnte unverletzt vor Ort festgenommen werden. Er wird nun richterlich vorgeführt, um über die weitere Haftfrage zu entscheiden.

Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung werden durch das Kommissariat 22 (Häusliche Gewalt) der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

1626. Einbruch in Tankstelle – Riem

Am Samstag, 15.10.2022, gegen 23:30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte männliche Person gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in Riem. Der Tatverdächtige trat mit dem Fuß gegen die Tür der Tankstelle wodurch ein Spalt entstand, durch welchen er ins Innere gelangen konnte.

Anschließend entwendete der Tatverdächtige Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro. Die Tür der Tankstelle wurde dabei beschädigt und es entstand ein Sachschaden im Wert von ebenfalls mehreren hundert Euro.

Am Sonntag, 16.10.2022, gegen 07:00 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin der Tankstelle die Beschädigungen fest und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,90 m groß, ca. 25 - 30 Jahre alt, kurze Haare, heller Pullover, dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle spitze Schuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Riemer Straße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1627. Einbruch in Bürogebäude – Englischer Garten

Zwischen Freitag, 15.10.2022, gegen 15:00 Uhr bis Montag, 17.10.2022, gegen 08:00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Person widerrechtlich Zutritt zu einem Bürogebäude im Bereich des Sederangers. Hierzu öffnete die unbekannte Person auf der Rückseite des Bürogebäudes auf unbekannte Weise ein Fenster zum Treppenhaus und stieg anschließend über dieses ein.

Danach begab sich die Person zu einer Seiteneingangstür eines Online-Versandhandels, schlug dort das Oberlichtfenster ein und stieg über dieses in die dahinterliegenden Räumlichkeiten ein. In den Räumlichkeiten der Firma wurden Schränke sowie Schubläden nach Diebesgut durchsucht.

Die unbekannte Person entwendete auf diese Weise mehrere Elektrogeräte sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.

Im Anschluss flüchtete die unbekannte Person über einen Seitenzugang und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Am Montag, 17.10.2022, gegen 08:00 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin die Beschädigungen fest und alarmierte die Polizei.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sederanger, Am Eisbach, Am Tucherpark (Englischer Garten) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1628. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer; zwei Personen verletzt, eine davon schwer – Neuhausen

Am Montag, 17.10.2022, gegen 12:00 Uhr, ging eine 39-Jährige aus München auf der Nymphenburger Straße auf dem Gehweg stadtauswärts. Hinter der 39-Jährigen fuhr auf dem Radweg ein 62-Jähriger aus München auf einem Pedelec in die gleiche Richtung.

Auf Höhe des Anwesens Nymphenburger Straße 150 trat die 39-Jährige aus Unachtsamkeit nach links auf den Fahrradweg. Der Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Dabei stürzte der 62-Jährige auf dem Fahrradweg und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das Pedelec wurde leicht beschädigt. Einen Fahrradhelm hatte der 62-Jährige nicht getragen.

Die 39-jährige Fußgängerin wurde leicht verletzt und bedurfte keiner medizinischen Behandlung.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1629. Größerer Polizeieinsatz – Schwabing

Am Montag, 17.10.2022, gegen 21:20 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München eine Mitteilung über eine mögliche Bedrohungssituation ein. In der U-Bahn U3 Richtung Moosach war eine männliche Person beobachtet worden, die offen ein Messer mitführte und sich auffällig verhielt.

Daraufhin wurden fuhren mehrere Polizeistreifen zu der inzwischen angehaltenen U-Bahn entsandt. Am U-Bahnhof Bonner Platz konnten die Polizeibeamten die männliche Person schließlich antreffen und festhalten.

Bei dem 42-Jährigen aus München wurde ein Klappmesser aufgefunden. Der Mann war stark alkoholisiert, zudem liegen Hinweise auf eine psychische Erkrankung vor. Aufgrund eines bei ihm bestehenden Waffenbesitzverbotes wurde er wegen des Verstoßes angezeigt.

Eine konkrete Gefährdungssituation für die übrigen Fahrgäste in der U-Bahn bestand nach dem bisherigen Erkenntnisstand nicht.