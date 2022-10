BAMBERG. Am späten Montagabend kam es zu einer größeren Auseinandersetzung in der Bamberger Austraße. Als ein 24-Jähriger diese mit dem Handy filmte, bemerkten dies zwei der Schläger und gingen auf ihn los. Sie nahmen das Mobiltelefon an sich und verfolgten den Mann bis zum Grünen Markt, wo ihm schließlich Passanten zu Hilfe kamen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Bamberg und sucht Zeugen.

Gegen 22.15 Uhr kam es in der Austraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Warum es zu der Schlägerei kam und wer genau beteiligt war, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ein 24-Jähriger filmte die Szene, wurde dann von einem 21 und 27 Jahre alten Beteiligten bemerkt und selbst angegriffen. Die Männer schlugen auf ihn ein, wobei er sein Smartphone verlor. Dieses steckte sich dann der 21-Jährige Angreifer in die Tasche.

Als sich der Geschädigte schließlich zum Grünen Markt flüchten konnte, kamen ihm Passanten zur Hilfe. Polizisten nahmen die beiden Täter wenig später fest.

Zeugen der Schlägerei in der Austraße oder der nachfolgenden Auseinandersetzung mit dem Filmenden, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei in Bamberg zu melden.