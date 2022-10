Reifenplatzer führt zur Vollsperrung der A3 - Vier Fahrzeuge und Fahrbahndecke beschädigt

ASCHAFFENBURG. Ein Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen führte zu einer zweistündigen Vollsperrung der A3 und erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ausgelöst wurde der Unfall durch einen geplatzten Reifen an einem Kleintransporter. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Verkehrspolizei.

Ein 49-Jähriger war gegen 04:00 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs, als sein rechter Vorderreifen platzte und er hierdurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem neben ihm fahrenden Sattelzug und kam erst nach rund 150 Metern auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Durch den Zusammenstoß war die gesamte Fahrbahn mit Fahrzeugteilen übersät, wodurch auch zwei nachfolgende Fahrzeuge beschädigt worden sind. Die Autobahn musste in der Folge für rund zwei Stunden komplett in Richtung Nürnberg gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr führte.

Neben den örtlichen Feuerwehren, die zur Fahrbahnreinigung und für Absperrmaßnahmen im Einsatz waren, befand sich auch die Autobahnmeisterei vor Ort. Diese musste Teile der beschädigten Fahrbahndecke wieder instand setzen.

Pkw kommt von Fahrbahn ab - 40-Jähriger mit rund 1,8 Promille unterwegs

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Am Montagabend ist ein 40-Jähriger mit seinem Nissan von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von rund 1,8 Promille festgestellt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr der 40-Jährige mit seinem Nissan gegen 20:45 Uhr die Staatsstraße 521 von Riedern in Richtung Eichenbühl und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann kam mit seinem Pkw nach rund 30 Metern im Straßengraben zum Stehen. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen, die nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Eine Streife der Miltenberger Polizei konnte bei dem 40-Jährigen während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,8 Promille, was für den Mann eine Blutentnahme sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Folge hatte.

Unbekannter entwendet Holz - Zeugen gesucht

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 10. Oktober und dem 13. Oktober hat ein Unbekannter im Bereich des Parkplatzes „Hirschhörner“ dort gelagertes Holz im Gesamtwert von rund 1.700 Euro entwendet. Für den Abtransport wurde nach derzeitigen Erkenntnissen ein Lkw verwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Drei Unfallfluchten und drei Sachbeschädigungen im Bereich der Polizeiinspektion Miltenberg - Zeugen gesucht

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr, hat ein Unbekannter den linken Außenspiegel an einem geparkten Wohnmobil im Grundtalring beschädigt und ist im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet. Der Sachschaden liegt bei rund 350 Euro.

LEIDERSBACH, OT ROßBACH, LKR. MILTENBERG. Ein Unbekannter ist zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 06:00 Uhr, mit seinem Fahrzeug in der Straße „Am Krummerich“ gegen einen Begrenzungspfosten gefahren und hat diesen hierdurch verbogen. Der Sachschaden liegt bei rund 300 Euro.

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Sonntag, 13:30 Uhr, und Montag, 14:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen auf einem Parkplatz am „Freihof“ geparkten VW Multivan. Der Sachschaden am rechten Kotflügel liegt nach ersten Schätzungen bei rund 2.500 Euro.

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, hat ein Unbekannter drei in der Nibelungenstraße geparkte Fahrzeuge jeweils an der rechten Seite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.