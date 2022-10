EBERMANNSTADT, LKR. FORCHHEIM. Auf dem Smartphone einer Seniorin erschien am Montagmorgen eine Nachricht einer ihr nicht bekannten Handynummer. Im Chat schien ihr Sohn zu schreiben. Er bat um Geld, gleich zweimal. Leider waren es Trickbetrüger, die mit der immer gleichen Masche ihre Betrugsopfer um das Ersparte bringen. Bitte Vorsicht!

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt und das ist meine neue Nummer.“ Nach etwas Smalltalk kommt dann meist schon die erste Forderung nach Geld oder die Bitte um Hilfe bei einer Überweisung auf ein vorgegebenes Konto. So auch beim gestrigen Fall in Ebermannstadt. Die Rentnerin dachte, ihr wirklicher Sohn sei in finanzieller Schieflage. Sofort sprang sie mit einem niedrigen vierstelligen Betrag ein und überwies an die kommunizierte IBAN-Nummer. Leider ohne auf einen Anruf oder einen ähnlichen persönlichen Kontakt zu bestehen.

Wenige Stunden später meldete sich der vermeintliche Sohn erneut und bat um eine Finanzspritze, diesmal auf ein weiteres Konto. Auch hier zeigte sich die Frau hilfsbereit. Insgesamt verlor sie rund 4.000 Euro an die dreisten Betrüger.

Die Kriminalpolizei Bamberg führt die weiteren Ermittlungen und warnt eindringlich vor der Masche: