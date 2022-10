WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Tödliche Verletzungen erlitt am Montagabend ein 57-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen.

Gegen 17.45 Uhr befuhr der Fahrradfahrer den Radweg zwischen Bayreuth und Weidenberg. Ein 66-jähriger Lastwagenfahrer bog von der Staatsstraße 2181 in die Ortsstraße zum Gelände eines Bauunternehmens in Weidenberg ab. An einer Kreuzung zwischen der Ortsstraße und dem Radweg kam es dann zwischen dem Radfahrer und dem Lastwagen zum Zusammenstoß.

Der im Landkreis Bayreuth wohnende Radfahrer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der 66-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizei Bayreuth-Land bei der Unfallaufnahme.

Die Ortsstraße war für die Unfallaufnahme bis zirka 22 Uhr gesperrt. Da sich die Unfallstelle auf einen Bahnübergang erstreckte, musste für die Unfallaufnahme auch der Zugverkehr zeitweise ausgesetzt werden.