NÜRNBERG. (1282) Die Polizei nahm am Donnerstagvormittag (13.10.2022) im Stadtteil Wöhrd einen mutmaßlichen Fahrraddieb (37) fest. Seinem bislang unbekannten Komplizen gelang mit einem gestohlenen Fahrrad die Flucht.



Ein aufmerksamer Zeuge (25) beobachtete gegen 11:15 Uhr zwei Männer, die sich am Keßlerplatz/Ecke Liebigstraße am Fahrradabstellplatz der dortigen Universität an zwei hochwertigen E-Mountainbikes zu schaffen machten. Als die zwei Männer die Schlösser aufgeflext hatten, machten sie sich mit den Fahrrädern auf in Richtung S-Bahn Station Dürrenhof. Der Zeuge folgte ihnen, verständigte dabei die Polizei und gab den Standort durch. Noch in der S-Bahn am Haltepunkt Dürrenhof konnte eine der alarmierten Streifen einen der Tatverdächtigen (37) festnehmen und das E-Mountainbike der Marke Cube im Wert von rund 3.000 Euro sowie einen Trennschleifer sicherstellen. Dem zweiten Täter gelang mit dem erbeuten E-Bike die Flucht.

Beschreibung des Flüchtigen:

Etwa 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze graue Haare, rundliches Gesicht, osteuropäischer Typ, bekleidet mit dunkelblauer Daunenjacke, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der mutmaßliche Fahrraddieb (37) einem Richter, beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt der Haftbefehl erließ.

Zeugen, die Hinweise auf den zweiten Tatverdächtigen geben können, sowie der Besitzer des zweiten gestohlenen Mountainbikes, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Rufnummer 0911 9195-0 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann