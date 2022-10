PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. In der Nacht vom 16. auf 17.10.2022, gegen 22:00 Uhr, befanden sich zwei Asylbewerber aus dem Ankerzentrum Stephansposching an der Isarwelle in Plattling, um dort zu feiern.

Als sich einer der beiden kurz von der Örtlichkeit entfernte, fiel sein 25-jähriger Begleiter in die Isar und trieb sogleich ab. Trotz umgehend eingeleiteter, groß angelegter Suchmaßnahmen, an denen neben einem Polizeihubschrauber auch etliche Kräfte der Feuerwehr mit Drohnen und der Wasserwacht beteiligt waren, konnte die Person in der Nacht nicht gefunden werden. Weitere Suchmaßnahmen werden im Verlauf des heutigen Tages fortgesetzt.

Medienkontakt: Tim Schmid, PK, Polizeiinspektion Plattling, Bahnhofstraße 17a . 94447 Plattling, Tel: 09931 9164-0 . Fax: 09931 9164-40

Veröffentlicht am 17.10.2022, 14:38 Uhr