WÜRZBURG. In der Würzburger Innenstadt und dem Stadtteil Grombühl sind über das Wochenende insgesamt drei Autos aufgebrochen worden. In zwei Fällen entwendeten die Täter Gegenstände aus den Fahrzeugen. Zur Aufklärung der Taten sucht die Polizei nun auch nach Zeugen.



In der Zeit von Samstag 23:00 bis Sonntag 11:00 Uhr ist in der Karmelitenstraße ein schwarzer Mini aufgebrochen worden. Auf bislang unbekannte Weise öffnete der Täter das Fahrzeug und entwendete verschiedene Wertgegenstände aus dem Innenraum.



Im Stadtteil Grombühl brachen Unbekannte zwei Pkw auf. In der Rimparer Straße bemerkten am Sonntagmorgen gegen 05:15 Uhr Passanten, dass an einem geparkten weißen 3er BMW eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Ob hier etwas aus dem Fahrzeug entwendet worden ist, konnte bislang nicht durch die Polizei in Erfahrung gebracht werden.



Erheblicher Sachschaden entstand bei dem Einbruch in ein graues 1er BMW Cabrio. Bei dem in der Nordtangente an der Einfahrt Füchsleinstraße geparkten Pkw schlug in der Zeit von Samstag 17:00 Uhr bis Sonntag 04:00 Uhr ein Unbekannter die rechte Seitenscheibe ein und schnitt das Verdeck des Cabrios auf. Der Sachschaden wird sich auf rund 4.000 Euro belaufen. Die Tatbeute bestand gegenwärtig lediglich aus der Zulassungsbescheinigung sowie einer Tankkarte.



Die weiteren Ermittlungen übernahm in allen Fällen die Kripo Würzburg. Wer an den jeweiligen Tatorten verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.