2019 - Ungewöhnlicher Verkehrsunfall - glimpflich verlaufen

Merching - Am Freitag (16.10.2022) kam es gegen 13:00 Uhr in Merching auf der Staatsstraße 2380 auf Höhe des Mandichosees zu einem Unfall der eher ungewöhnlichen Art. Eine 30-jährige Radfahrerin bemerkte plötzlich eine Spinne auf sich herumkrabbeln und geriet dabei offenbar in Panik. Sie verlor hierdurch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Glück im Unglück, die Radfahrerin verletzte sich nur leicht, ihr Rad blieb sogar vollkommen unbeschädigt. Die eigentliche Unfallverursacherin entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

2020 - Autofahrer schleudert von der Fahrbahn

Langweid am Lech - Am Samstag (15.10.2022) befuhr ein 39-jähriger Mann die B 2 in Richtung Augsburg. Nach der Ausfahrt Langweid brach plötzlich das Heck seines Fahrzeuges aus. Er schlitterte nach rechts über die Fahrbahnen, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam jenseits eines Feldweges im Gebüsch zum Stehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 51.000 Euro. Grund des Abkommens dürften seine abgefahrenen Reifen in Verbindung mit nasser Fahrbahn gewesen sein.

2021 - Handgranate aus Donau gefischt

Lauingen - Beim Magnetfischen an der Donau hat am gestrigen Sonntag (16.10.2022) gegen 12.00 Uhr ein 44-jähriger Aalener eine Granate aus der Donau gefischt. Durch das hinzugezogene Sprengkommando konnte diese als Handgranate mit Zeitverzögerung aus dem zweiten Weltkrieg identifiziert werden. Daraufhin wurde der Fundort an der Donaustraße abgesperrt, bis die Granate durch das Sprengkommando abgeholt wurde. Gegen den 44-jährigen Aalener erging zudem eine Anzeige nach dem Wasserhaushaltsgesetz, da diese Art des Angelns eine Erlaubnis bedurft hätte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade beim Magnetfischen die Gefahr besteht, Kampfmittel oder Munition aus Gewässern zu bergen, die stark verrostet und teilweise auch als solche nicht erkennbar sind. Durch das Bergen kann eine nicht unerhebliche Gefahr für die Beteiligten, aber auch für die Gewässer bestehen. Sollten Kampfmittel oder Munition aufgefunden werden, ist unverzüglich die Polizei zu verständigen. Diese informiert dann den Kampfmittelräumdienst.

2022 – Alkoholfahrt

Nördlingen - Gestern Nacht fiel einer Nördlinger Polizeistreife in der Kerschensteiner Straße ein 53-jähriger Radfahrer auf, da er massiv in Schlangenlinien fuhr. Der Grund für den unsicheren Fahrstil konnte schnell festgestellt werden. Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert von 1,9 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige.