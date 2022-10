ASCHAFFENBURG. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg legt im Rahmen ihres Verkehrssicherheitskonzepts für das Jahr 2022 ein besonderes Augenmerk auf die Schulwegüberwachung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Ziel hierbei ist, Kinder als besonders gefährdet Verkehrsteilnehmer noch besser zu schützen. In diesem Zusammenhang erfolgten in der zurückliegenden Woche Kontrollaktionen an fünf Schulen.

Verkehrsstatistik für das Jahr 2021

Im zurückliegenden Schuljahr 2021/2022 kam es im Bereich der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu insgesamt fünf sogenannten Schulwegunfällen. Die Kinder, die bei den Verkehrsunfällen verletzt wurden, waren hierbei sowohl als Fußgänger, aber auch als Radfahrer unterwegs.

Kontrollaktionen vom 10.-14. Oktober

In der zurückliegenden Woche führte die Aschaffenburger Polizei gemeinsam mit dem Verkehrsüberwachungsdienst der Stadt Aschaffenburg an insgesamt fünf Schulen im Stadtgebiet, jeweils im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr, gezielte Verkehrskontrollen durch. Im Fokus stand hierbei insbesondere das unerlaubte Parkverhalten von Eltern im Bereich der Schulen, was immer wieder zu Gefährdungen von Schülern führt.

Bei den genannten Schulen handelte es sich um

die Dalbergschule in der Boppstraße (Montag)

die Hefner-Alteneck-Schule in der Bavariastraße (Dienstag)

die Pestalozzischule in der Matthäusstraße (Mittwoch)

die Maria-Ward-Schule am Brentanoplatz (Donnerstag)

die Dalberg-Gymnasium in der Grünewaldstraße (Freitag)

Im Bereich der Halteverbote und Gehwege wurden insgesamt fünfzehn Parkverstöße festgestellt. Hier zeigt eine bereits vorangegangene Kontrollaktion aus dem Juli Wirkung. Die festgestellten Verstöße sind gesunken und die Präsenz der Polizei vor Ort führte zum erhofften Erfolg - der Steigerung der Verkehrssicherheit.



Worauf Eltern und Kinder achten sollten



Im Zusammenhang mit der bayernweiten Gemeinschaftsaktion (www.sicherzurschule.de) möchte die Polizei Eltern, Kindern und auch den Autofahrern die folgenden Tipps ans Herz legen: