1619. Kleintransporter kippt auf die Seite – Berg am Laim

Am Sonntag, 16.10.2022, gegen 10:45 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau mit einem Daimler Kleintransporter auf der Ampfinger Straße in Fahrtrichtung Steinhausen. An der Kreuzung zur Berg-am-Laim-Straße beabsichtigte er diese geradeaus zu überqueren.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Berg-am-Laim-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und beabsichtigte an der Kreuzung zur Ampfinger Straße der Berg-am-Laim-Straße geradeaus zu folgen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte die Ampel des 36-Jährigen auf Grünlicht und er fuhr in den Kreuzungsbereich ein, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem Kleintransporter des 20-Jährigen kam. Der Transporter drehte sich nach links, kippte anschließend auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte noch einige Meter über den Asphalt. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Es entstand jeweils ein hoher Sachschaden, so dass beide Fahrzeuge von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für eineinhalb Stunden teilweise gesperrt werden. Hiervon betroffen waren sowohl der Linienbusverkehr als auch die Trambahn. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.