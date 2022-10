OSTERHOFEN, LKR. DEGGENDORF. In einem Ortsteil von Osterhofen sind am Samstag, 15.10.2022, in einem landwirtschaftlichen Anwesen die Leichen einer 59-jährigen Frau und ihres 56-jährigen Ehemannes von Angehörigen aufgefunden worden.

Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf haben am Samstag die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 56-Jährige seine drei Jahre ältere Ehefrau mit einem Messer tödlich verletzte und sich anschließend selbst das Leben genommen hat. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft Deggendorf für den heutigen Montag, 17.10.2022, eine Obduktion der beiden Toten angeordnet. Zu den Hintergründen der Tat können zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen noch keine Aussagen gemacht werden.

Veröffentlicht: 17.10.2022, 11.30 Uhr