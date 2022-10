1613. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Schäftlarn

Am Freitag, 14.10.2022, gegen 07:45 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach mit einem Pkw Alfa Romeo die Wolfratshauser Straße stadteinwärts und wollte auf Höhe der Hausnummer 69 nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierzu verlangsamte der 60-Jährige die Geschwindigkeit seines Pkws und kündigte sein Abbiegen durch die Nutzung des Fahrtrichtungsanzeigers an.

Hinter dem 60-Jährigen fuhr zu diesem Zeitpunkt ein unbeteiligter Zeuge mit seinem Pkw, welcher aufgrund des Abbiegevorgangs seinen Pkw abbremste.

Ein von hinten heranfahrender 16-jähriger Münchner auf einem Leichtkraftrad nahm zwei vermeintlich wartende Pkws wahr und begann, links an den Fahrzeugen vorbeizufahren bzw. zu überholen.

Als der 60-Jährige mit seinem Pkw nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten kommenden 16-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad.

Durch den Zusammenstoß wurde der 16-Jährige leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die betroffene Straße kurzzeitig für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Hierdurch kam es lediglich zu geringen Beeinträchtigungen des Fahrverkehrs.

Die Unfallaufnahme als auch die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1614. Trickdiebstahl – Haidhausen

Am Freitag, 14.10.2022, gegen 11:00 Uhr, befand sich ein über 60-Jähriger mit Wohnsitz in München in seinem Pkw am Orleansplatz, als er durch einen unbekannten Täter durch Klopfen an seiner Autoscheibe auf mehrere am Boden liegende Fünf-Euro-Scheine aufmerksam gemacht wurde. Auf dem Beifahrersitz des 60-Jährigen stand ein Rucksack mit Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, welche er kurz zuvor bei einer Bank abgehoben hatte.

Während der über 60-Jährige durch den vermeintlichen Hinweis abgelenkt war, öffnete ein zweiter bislang unbekannter Täter die Beifahrertür des Pkws und entwendete den Rucksack

Erst nach kurzer Weiterfahrt fiel dem Münchner aufgrund der nicht richtig geschlossenen Beifahrertür auf, dass der Rucksack entwendet worden war.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 65 übernommen.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftig, südländisches Aussehen

(Der Zeuge konnte den zweiten Täter nicht beschreiben.)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Orleansplatzes Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1615. Einbruch in Gewerbeobjekt – Allach

In der Zeit von Donnerstag, dem 13.10.2022, 20:00 Uhr, bis Freitag, den 14.10.2022, ca. 09:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Eversbuschstraße ein und begaben sich im Gebäude zu einer Praxis, welche sie ebenfalls gewaltsam öffneten. In der Praxis wurden verschiedene medizinische Geräte sowie Bargeld entwendet. Der oder die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eversbuschstraße, Theodor-Fischer-Straße, Willstätterstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1616. Größerer Polizeieinsatz – Untersendling

Am Samstag, den 15.10.2022, gegen 22:40 Uhr, gingen bei der Einsatzzentrale der Münchner Polizei Hinweise auf eine Bombendrohung an einer Veranstaltungsörtlichkeit am Westpark ein.

Da die Glaubwürdigkeit der Drohung zunächst nicht widerlegt werden konnte, wurden zahlreiche Polizeistreifen zur Örtlichkeit beordert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich am Veranstaltungsgebäude nur noch ca. 100 Personen, da die Veranstaltung selbst bereits beendet war. Die anwesenden Personen wurden zum Verlassen aufgefordert, welcher sie zügig nachkamen.

Als das Gebäude leer war, wurde durch sprengstoffkundige Beamte mit Unterstützung der Diensthundestaffel sowie des Unterstützungskommandos eine Absuche nach verdächtigen Gegenständen durchgeführt. Nachdem die Absuche negativ verlief, konnte das Gebäude gegen 01:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Die polizeilichen Ermittlungen werden durch das Kommissariat 42 geführt.