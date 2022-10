KREUZWERTHEIM, OT WIEBELBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Am Samstagabend verschafften sich drei Unbekannte Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern und wurden hierbei durch Anwohner gestört. Eine großangelegte Fahndung verlief ergebnislos. Die Kripo Würzburg führt die Ermittlungen.

Dem Sachstand nach verschafften sich die Unbekannten gegen 20:00 Uhr gewaltsam über eine Terrassentüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Brunnenstraße und entwendeten aus diesem mehrere tausend Euro Bargeld. Im Anschluss daran begaben sie sich zum Nachbarhaus und versuchten dort ebenfalls über die Terrassentüre in das Haus einzudringen. Hierbei wurden die Täter jedoch von den anwesenden Eigentümern gestört und flüchteten ohne Tatbeute in Richtung eines angrenzenden Feldwegs. Der entstandene Sachschaden an beiden Häusern beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Unmittelbar nach dem Eingang der Mitteilung über die Einbrüche bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich mehrere Streifen der Marktheidenfelder Polizei und angrenzender Dienststellen in den Bereich der Tatörtlichkeit. Eine großangelegte Fahndung nach den Männern verlief jedoch ergebnislos.

Anhand von gesicherten Videoaufzeichnungen können die Männer wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, bekleidet mit heller Jeans und hellem Oberteil

Täter 2: männlich, 175 cm groß, bekleidet mit hellem Oberteil, dunkler Hose, Sturmmaske, führte Rucksack mit

Täter 3: männlich, 180 cm, helle Jeans, dunkler grauer Pullover

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0931/457-1732 zu melden.