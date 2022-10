Widerstand und versuchte Gefangenenbefreiung - 40-Jähriger beleidigt und bedroht Polizeibeamte

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach der Mitteilung eines Zeugen konnte eine Streife der Aschaffenburger Polizei eine 42-Jährige, die mit 1,2 Promille in ihrem Pkw unterwegs war, einer Kontrolle unterziehen. Der 40-jährige Lebensgefährte bedrohte und beleidigte die eingesetzten Beamten und versuchte die Frau aus dem Gewahrsam der Polizei zu befreien.

42-Jährige mit 1,2 Promille unterwegs

Gegen etwa 11:15 Uhr ging bei der Aschaffenburger Polizei die Mitteilung über einen Pkw im Bereich der Spessartstraße und Schweinheimer Straße ein, der mit Schlangenlinien unterwegs sein soll. Die Beamten konnten das Fahrzeug nach kurzer Fahndung vor Ort feststellen. Die 42-jährige Fahrerin, bei der deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, räumte die Fahrt mit dem Renault Twingo schließlich ein.

Ein bei der Frau freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,2 Promille. Nachdem ihr Pkw verkehrssicher abgestellt worden ist, sollte bei der 42-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt werden.

40-Jähriger bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Kurz vor dem Transport der Frau zur Dienststelle kam deren ebenfalls deutlich alkoholisierter 40-jähriger Lebensgefährte zur Kontrollörtlichkeit und begann unvermittelt lautstark zu schreien. Nachdem die Beamten ihm den Grund der Kontrolle mitgeteilt haben, begab er sich umgehend zum Streifenwagen, öffnete die Tür des Fahrzeugs und wollte der 42-Jährigen das Aussteigen ermöglichen.

Nachdem dies durch die Beamten unterbunden worden ist, ging der 40-Jährige gezielt auf die Polizisten zu und bedrohte sie. Nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte massiv durch den Mann beleidigt.

Mann verbleibt in Gewahrsam

Der 40-Jährige wurde nach einer medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst, ebenso wie seine 42-jährige Lebensgefährtin, zur Dienststelle gebracht. Dort wurde bei beiden Personen zunächst eine Blutentnahme durchgeführt. Die Frau konnte im Anschluss nach der Sicherstellung ihres Führerscheins entlassen werden. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr.

Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Er verblieb auf Anordnung des Amtsgerichts Aschaffenburg bis in die Abendstunden in Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss entlassen.

Pkw gerät ins Schleudern - 75.000 Euro Sachschaden und Teilsperrung der A3

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Verkehrsunfall am Freitagabend hatte einen hohen Sachschaden und einen erheblichen Rückstau auf der A3 zur Folge. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 24-Jähriger am Freitag, gegen 18:30 Uhr, mit seinem Mercedes die A3 in Richtung Nürnberg, als er auf Höhe der Kauppenbrücke auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten ist. Im Anschluss touchierte er einen neben ihm fahrenden BMW eines 46-Jährigen, kollidierte mit der Außenleitplanke und kam letztendlich auf dem Standstreifen zum Stehen.

Glücklicherweise wurde keiner der beiden Unfallbeteiligten verletzt. An den beiden Fahrzeugen und der Leitplanke entstand jedoch insgesamt ein Sachschaden von rund 75.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der A3 gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen geführt hat. Die Polizei wurde hierbei durch die Feuerwehr aus Waldaschaff unterstützt.

Pkw fährt gegen Grundstücksmauer und überschlägt sich - 31-Jähriger mit knapp einem Promille unterwegs

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend ist ein 31-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach mit seinem Pkw überschlagen. Bei der Unfallaufnahme durch die Alzenauer Polizei konnte Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden.

Der 31-Jährige war mit seinem Opel am Samstag, gegen 21:30 Uhr, auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Blankenbach unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Er touchierte hierbei eine Grundstücksmauer, überschlug sich mehrfach mit seinem Pkw und kam hochkant auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen.

Unfallzeugen, die unmittelbar hinter dem Mann unterwegs waren, leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste nach einer Erstbehandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Am Pkw des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Bei der Unfallaufnahme durch die Alzenauer Polizei konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund einem Promille. Dies hatte für den 31-Jährigen eine Blutentnahme zur Folge. Er wird sich nun unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Zeuge teilte Unfallflucht mit - Vermeintlicher Grund stellt sich schnell heraus

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Nach der Mitteilung über einen Verkehrsunfall konnte der 27-jährige Unfallverursacher nur unweit der Unfallstelle durch eine Streife der Miltenberger Polizei gestellt werden. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

Gegen etwa 23:15 Uhr ging bei der Miltenberger Polizei die Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2309 an dem dortigen Kreisverkehr in Richtung Röllfeld ein. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der Grund für das Verhalten des Mannes stellte sich kurze Zeit später heraus.

Eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg konnte den 27-Jährigen nur unweit der Unfallörtlichkeit mit seinem Daimler einer Kontrolle unterziehen. Der Mann stand hierbei deutlich unter Alkoholeinfluss. Nachdem der Fahrzeugführer nicht in der Lage war, einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurden dort sein Führerschein sowie die Pkw-Schlüssel sichergestellt

Am Pkw des Mannes konnten deutliche Unfallspuren festgestellt werden. Auf Grund einer Beschädigung an der Ölwanne des Daimlers waren umfangreiche Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn notwendig.

Pkw kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab - Fahrer unter Drogeneinfluss

WIESEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag hat ein 40-Jähriger leichte Verletzungen erlitten, als er mit seinem Pkw von der Straße abgekommen ist. Bei der Unfallaufnahme durch die Aschaffenburger Polizei konnten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr der 40-Jährige am Samstag, gegen 00:20 Uhr, mit seinem Peugeot die Staatsstraße 2305 von Aschaffenburg in Richtung Wiesen, als er im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen ist. Er touchierte ein Verkehrsschild und kam im Anschluss im dortigen Graben zum Stehen.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg ergaben sich bei dem Mann, der leicht verletzt worden ist, Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Diesen räumte der 40-Jährige ein, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen einer Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Erneut Giftköder aufgefunden - Polizei bittet um Vorsicht

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Erneut konnten im Ortsgebiet durch Spaziergänger Giftköder aufgefunden werden. Ein möglicher Zusammenhang mit den Vorfällen aus dem September wird durch die Obernburger Polizei geprüft.

Wie bereits berichtet, konnten am 21. September, nach einer anonymen Ankündigung eines Unbekannten, in einem Vorgarten in der Friedenstraße Giftköder in Form von präparierten Wurststücken aufgefunden werden. Am Samstagmorgen konnten Spaziergänger nun im Bereich des Fußwegs zur Bahnunterführung in der Pfarrer-Adam-Haus-Straße identische Köder auffinden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise kein Hund geschädigt.

Die Obernburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch in deisem Fall einen Zusammenhang zu den Vorfällen im September. Hundebesitzer werden um entsprechende Achtsamkeit gebeten.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Geparkter Pkw angefahren - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Donnerstag, 17:15 Uhr, und Freitag, 07:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in der Elsavastraße geparkten roten Renault Twingo und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Moped auf Supermarktparkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr hat am Freitag ein Unbekannter ein auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Brentanostraße geparktes Moped beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.