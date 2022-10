BAYREUTH. In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagabend versuchten Einbrecher in eine Wohnung in Bayreuth einzusteigen. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Die Täter versuchten im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag 18.50 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung am Heisenbergring in Bayreuth einzudringen. Sie scheiterten offensichtlich an der Terrassentür und zogen ohne Beute von dannen, hinterließen allerdings einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kriminalpolizei Bayreuth in Verbindung zu setzen.