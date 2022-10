EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen brachen Diebe erneut in eine Bäckerei in Neuses a.d. Regnitz ein. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Freitagabend, 18.30 Uhr, bis Samstagmorgen, 4 Uhr, drangen die Einbrecher durch eine Seitentür in die Bäckerei in der Straße „Weinhütten“ ein. Im Geschäft öffneten sie gewaltsam einen Tresor und stahlen einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Die Eindringlinge flüchteten unerkannt mit ihrer Beute und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Ein gleich gelagerter Einbruch in diese Bäckerei ereignete sich bereits am ersten Oktoberwochenende.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Weinhütten“ beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.