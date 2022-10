REGENSBURG. Ein Einbrecher kam zur falschen Zeit an den Tatort zurück.

Vermutlich indem er sich einschließen ließ, gelangte ein zunächst unbekannter Täter in der Nacht vom 13. auf den 14.10.2022 in die Räumlichkeiten eines Lokals in der Regensburger Innenstadt. Er entwendete dort aus den Spinden der Mitarbeiter vor allem Bargeld und Bekleidung. Nachdem der Diebstahl bemerkt worden war, wurde die Polizei verständigt und eine Besatzung der Kriminalpolizei Regensburg befand sich am Abend des 14.10.2022 zur Spurensicherung am Tatort. Just zu diesem Zeitpunkt kehrte der Täter zu einem weiteren Anlauf zurück, er trug sogar ein Kleidungsstück, welches er zuvor dort entwendet hatte. Der 38-jährige Mann wurde vor Ort festgenommen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.