LANDSHUT: Am 14.10.2022 gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Zimmerbrand in der Weichselstraße. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf einen unteren sechstelligen Euro Betrag. Die weiteren Ermittlungen zur noch nicht abschließend geklärten Brandursache werden von der Kriminalpolizei Landshut übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Bernhard Huber, PHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am: 14.10.2022, 23:35 Uhr