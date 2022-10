LAUF a.d. PEGNITZ. (1271) Am Freitagvormittag (14.10.2022) brach in einem Zimmer eines Seniorenwohnheims in Neunkirchen am Sand (Lkrs. Nürnberger Land) ein Feuer aus. Zwei Bewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.



Gegen 11:00 Uhr meldeten Zeugen einen Brand in dem Wohnheim in der Bahnhofstraße. Die eintreffenden Streifen sowie die Kräfte der Feuerwehr nahmen Rauch aus einem Zimmer war, woraufhin damit begonnen wurde, Bewohner aus dem Gebäude heraus zu geleiten.

Die Feuerwehr brachte den Brand sehr schnell unter Kontrolle, ein Übergreifen auf andere Räume konnte verhindert werden.

Ursache des Feuers ist nach derzeitigem Kenntnisstand angebranntes Kochgut. Zwei Bewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht genau bezifferbar, dürfte sich aber im höheren sechsstelligen Bereich bewegen.



Erstellt durch: Janine Mendel