Nach Auffahrunfall auf A45 - 57-Jähriger schwer verletzt - Unfallbeteiligter unter Drogeneinfluss

KARLSTEIN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Auffahrunfall auf der A45 am Freitagmorgen hatte zwei Verletzte und eine Vollsperre der A45 zur Folge. Der mutmaßliche Unfallverursacher stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 22-Jähriger am Freitag, gegen 06:20 Uhr, mit seinem BMW auf der A45 in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs, als er mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Honda eines 57-Jährigen aufgefahren ist. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach links in die Leitplanke geschleudert und kam dort zum Stehen.

Der 57-Jährige wurde in seinem Honda eingeklemmt und musste durch die die örtlichen Feuerwehren aus Alzenau und Karlstein aus seinem Pkw befreit werden. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt musste der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen werden.

Der mutmaßliche 22-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, die in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt wurden. Nachdem der Mann den Konsum von Betäubungsmitteln am Vortag einräumte, wurde dort zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen und der Leitplanke beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Die A45 musste bis 10:30 Uhr vollgesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt hat.

Nach Schulwegunfall - 13-jährige Radfahrerin leicht verletzt

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Schulweg ist eine 13-Jährige am Donnerstagmorgen leicht verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte die Schülerin zuvor der Fahrerin eines Opel Corsa die Vorfahrt genommen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Die 13-Jährige befand sich am Donnerstag, gegen 07:20 Uhr, mit ihrem Fahrrad in der Hessenstraße auf dem Weg zur Schule. Zeitgleich befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Pkw die Großostheimer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr die Schülerin auf die Kreuzung Hessenstraße/Großostheimer Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der 57-Jährigen. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.

Die Schülerin, die ohne Helm unterwegs war, stürzte von ihrem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst musste sie zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Im Zusammenhang mit der Sicherheit auf Schulwegen weist die unterfränkische Polizei auf die folgenden Punkte hin:

Sorgen Sie für eine gute Erkennbarkeit:

Dies gilt für Fußgänger und Radfahrer. Reflektierende Warnwesten, Reflektoren an Bekleidung und Schultaschen sowie eine ordnungsgemäße Beleuchtung der Fahrräder erhöhen die Wahrnehmbarkeit und verhindern, dass man bei Dunkelheit oder schlechten Witterungsverhältnissen übersehen wird.

Verkehrssicherheit:

Bitte prüfen sie, ob sich die Räder und Scooter ihrer Kinder in einem verkehrssicheren und vorschriftsmäßigen Zustand befinden. Ein Fahrradhelm sollte unverzichtbar sein.

Bitte prüfen sie, ob sich die Räder und Scooter ihrer Kinder in einem befinden. Ein sollte unverzichtbar sein. Helfen Sie so mit, dass ihre Kinder sicher auf dem Schulweg unterwegs sind.

Nach Körperverletzung - Polizei sucht Hundehalter

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Bereits am 11. September kam es am Honisch Beach zu einem Vorfall, bei dem eine Frau von einem Unbekannten genötigt und am Arm gepackt worden ist. Im Rahmen der Ermittlungen der Obernburger Polizei ergaben sich nun Hinweise auf einen Begleiter des Mannes.

Am besagten Sonntag befand sich die 26-Jährige am Honisch Beach, als sie von einem Unbekannten angesprochen und zum gemeinsamen Baden aufgefordert wurde. Als die Frau dies verneinte und mit ihrem Fahrrad davon fahren wollte, packte der Unbekannte sie am Arm und wollte sie daran hindern. Letztendich ließ der Mann von der Geschädigten ab, als diese lautstark um Hilfe rief und flüchtete zu Fuß.

Im Rahmen der Ermittlungen der Obernburger Polizei ergaben sich nun Hinweise auf einen möglichen Begleiter des Unbekannten. Dieser soll an dem Tag mit dem Tatverdächtigen am Honisch Beach gewesen sein und einen kleinen Hund mit dem phonetischen Rufnamen „Timmi“ dabei gehabt haben.

Der Begleiter des Mannes oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer touchiert Pkw und flüchtet - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und dem Hyundai einer 54-Jährigen. Im Anschluss flüchtete der Mann, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Gegen etwa 13:30 Uhr befand sich die 54-Jährige am Donnerstag mit ihrem Hyundai in der Hanauer Straße und wollte in einen dortigen Parkplatz einfahren. Auf Höhe des Parkplatzes vernahm sie einen Knall und konnte beim Aussteigen einen Fahrradfahrer feststellen, der direkt hinter ihrem Fahrzeug stand. Dieser gab an, dass nichts passiert sei und fuhr weiter. An der Fahrerseite konnte die 54-Jährige jedoch einen frischen Unfallschaden feststellen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

25 Jahre alt

kurze dunkle Haare

Unterwegs mit einem hellen Fahrrad

Der Sachschaden am Pkw der Frau beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Radfahrer stürzt offenbar alleinbeteiligt - Zeugen gesucht

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag stürzte ein 84-Jähriger nach ersten Erkenntnissen ohne Fremdbeteiligung und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 84-Jähriger mit seinem Fahrrad am Donnerstag, gegen 14:20 Uhr, die Schwabenstraße in Richtung Schillerstraße und stürzte hierbei nach derzeitigem Stand alleinbeteiligt. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt musste der Mann mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei, die zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung hofft.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Kleintransporter flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht

NEUNKIRCHEN, LKR. MILTENBERG. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Staatsstraße 507 setzte der Fahrer eines weißen Kleintransporters seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 83-Jähriger mit seinem VW die Staatsstraße 507, als ihm ein weißer Kleintransporter auf seiner Spur entgegen gekommen ist. Der Unbekannte touchierte den Pkw des Mannes am Außenspiegel und setzte seine Fahrt im Anschluss in Richtung Neunkirchen fort. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Hinweise von Unfallzeugen nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Außenspiegel an geparktem Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in der Aschaffenburger Straße geparkten weißen Opel Combo und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Hoftor beim Wenden beschädigt - Zeugen gesucht

SCHNEEBERG, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde in der Schulstraße ein Hoftor von einem bislang noch unbekannten Verursacher beschädigt. Der Unfall muss sich gegen 17 Uhr ereignet haben. Ein nicht näher bekannter Pkw soll beim Wenden rückwärts an das Hoftor gefahren sein.

Der männliche Fahrer soll samt Pkw im Anschluss weggefahren sein, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Schaden selbst ist den Bewohnern erst am Tag darauf aufgefallen. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Vom Verursacher fehlt bislang noch jede Spur.

In diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Miltenberg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09371/945-0.