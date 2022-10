1602. Versuchtes Tötungsdelikt – Neuhausen

-siehe Pressebericht vom 10.10.2022 Nr. 1573

Wie bereits berichtet kam es am Sonntag, 09.10.2022 gegen 05:10 Uhr, im U-Bahnhof Maillingerstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 48-Jähriger verletzt wurde. Er konnte zwischenzeitlich das Krankenhaus wieder verlassen. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger wurde vor Ort festgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) ergaben sich insbesondere durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen des Bahnhofes Hinweise darauf, dass sich eine Person (wahrscheinlich eine ältere Frau) mit einem langen hellen Mantel und einem blauen Rollkoffer während des Tatablaufs auf dem Bahnsteig befunden hatte, die vermutlich die gesamte Tathandlung beobachten konnte.

Diese Frau ist eine wichtige Zeugin für die Münchner Polizei.

Zeugenaufruf:

Die beschriebene Frau soll sich bitte mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

1603. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Trambahn; eine Person schwer verletzt – Berg am Laim

Am Donnerstag, 13.10.2022, gegen 20:20 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einer Straßenbahn (Linie 21) auf dem Hochgleis der Berg-am-Laim-Straße stadtauswärts. Zeitgleich ging eine 84-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Rollator an einer Überquerungshilfe über die Hochgleise.

Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung der Straßenbahn wurde der Rollator der 84-Jährigen erfasst. Durch den Anprall stürzte sie zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Trambahnfahrer sowie die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.

Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Während der Unfallaufnahme wurden zwei Fahrstreifen der Berg-am-Laim-Straße gesperrt. Es kam hier zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

1604. Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall; eine Person leicht verletzt – Ramersdorf

Am Donnerstag, 13.10.2022, gegen 23:50 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger mit einem Pkw BMW die Balanstraße stadteinwärts. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich zwei 21-jährige Frauen mit Wohnsitz im Landkreis München.

An der Kreuzung zur St.-Martin-Straße bog der 23-Jährige nach links ab. Hierbei kam er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte frontal gegen eine Begrenzungsmauer. Durch den Unfall wurde eine der 21-jährigen Frauen leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 23-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols sowie fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

1605. Polizeieinsatz – Altstadt

Am Donnerstag, 13.10.2022, gegen 12:45 Uhr, erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen Einbruchsalarm in einem Geschäft in der Sendlinger Straße.

Durch die eintreffenden Streifen wurde nun der Bereich in der Sendlinger Straße abgesperrt. Zudem konnte eine Person im Geschäft festgestellt werden. Bei der männlichen Person handelte es sich um einen 38-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der in Georgien geborene Mann sprach allerdings kein Deutsch.

Da sich im Geschäft mehrere Rasierer und Messer griffbereit fanden, wurde die Person unter entsprechender Rücksichtnahme auf die Eigensicherung der Polizeibeamten festgenommen und zur weiteren Abklärung auf die Polizeiinspektion 11 (Altstadt) verbracht. In der weiteren Abklärung mit Nachbarn sowie den Geschäftsinhabern konnte festgestellt werden, dass der Mann wohl versehentlich im Laden eingesperrt war und es sich hierbei um keinen Einbrecher handelte. Offenbar hatte er beim Versuch das Geschäft zu verlassen den Alarm ausgelöst.

Der 38-Jährige wurde im Anschluss an die Abklärungen entlassen. Die Ladenbetreiber wurden entsprechend darauf hingewiesen, sich künftig beim Verlassen des Geschäftes zu vergewissern, dass sich keine Personen mehr in den Räumlichkeiten aufhalten.

1606. Einbruch in Mehrfamilienhaus – Moosach

Im Zeitraum 11.10.2022, gegen 21:00 Uhr bis Mittwoch, 12.10.2022, gegen 10:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf ebenso unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus ein. Hierbei wurde in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eingedrungen. Es wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter verließen das Anwesen mit der Tatbeute. Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Puchheimer Straße, Donauwörther Straße, Zur grünen Eiche, Maisacher Straße und Würmstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1607. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14-Jährigen – Neuaubing

-siehe Nachtrag zum Pressebericht vom 11.10.2022 Nr. 1580

Seit Samstag, 08.10.2022 wurde nach einem 14-Jährigen aus Neuaubing gefahndet. Bislang konnte lediglich sein Fahrrad am S-Bahnhof Gräfelfing abgestellt aufgefunden werden.

Am Freitag, 14.10.2022, konnte der gesuchte 14-Jährige von Polizeibeamten in Füssen in einem Park angetroffen und kontrolliert werden. Hier gab er an, dass er nach seinem Verschwinden nach Füssen gefahren sei und sich seitdem hier aufgehalten hätte. Der 14-Jährige wurde dem örtlich zuständigen Jugendamt übergeben.

1608. Raubdelikt – Stadtgebiet (Innenstadt)

Am Donnerstag, 13.10.2022, gegen 10:00 Uhr erschien ein 74-Jähriger mit Wohnsitz in München auf der Wache des Polizeipräsidiums München und teilte hier einen möglichen Raubüberfall auf ihn mit.

Er gab an, dass er im Zeitraum von Mittwoch, 12.10.2022, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 13.10.2022, 05:00 Uhr von einem Lokal im Glockenbachviertel aus Richtung Sendlinger Tor unterwegs war, um dort die U-Bahn zu nehmen. Er konnte sich nur erinnern, dass er von mehreren Personen angepöbelt wurde. Sein Erinnerungsvermögen setzt erst wieder ein, als er blutend von der U-Bahnwache am Hauptbahnhof aufgefunden wurde. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen sofort in ein Krankenhaus gebracht. Der 74-Jährige hatte Verletzungen im Gesichtsbereich. Zudem stellte er das Fehlen seiner Armbanduhr fest.

Der Geschädigte ist ca. 1,70 - 1,80 m groß, schlank, hat weißgraue kurze Haare und einen weißen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer grünen Hose, blauem Hemd und einer dünnen beigen Jacke.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Glockenbachviertel, U-Bahnhof Sendlinger Tor, Hauptbahnhof Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dieser Person bzw. mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1609. Organisierter Callcenter-Betrug; sogenannter Schockanruf – Freimann

Am Donnerstag, 13.10.2022, gegen 15:00 Uhr, wurde eine 83-Jährige mit Wohnsitz in München von einem falschen Polizeibeamten angerufen.

Dieser berichtete der 83-Jährigen, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall ein Kind tödlich verletzt habe. Sie müsse nun eine Kaution zahlen, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Der falsche Polizeibeamte forderte die 83-Jährige dazu auf, ihr vorhandenes Bargeld und ihren Schmuck zu verpacken und an einen angeblichen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft zu übergeben.

Die 83-Jährige kam der Aufforderung nach und übergab ihre Wertsachen, die in ihrer Handtasche verpackt waren, einem unbekannten Mann. Erst als ihre Tochter sie im Laufe des Tages an einen geplanten Konzertbesuch erinnerte, wurde die Täuschung offenbar und die Tochter der 83-Jährigen verständigte den Polizeinotruf.

Durch die Tat erlitt die 83-Jährige einen finanziellen Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zu diesem Fall führt die AG Phänomene.

Der unbekannte Abholer wurde wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlanke Statur, südländischer Typ, dunkler unrasierter Bart, ungepflegte Zähne, grau/olivfarbene Jacke, rechteckige blaugraue Umhängetasche mit roter Aufschrift und breitem Gurt, führte ein kleines älteres schwarzes Mobiltelefon mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen zu oben beschriebener Person gegen 17:00 Uhr im Bereich der Dachauer Straße gemacht?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Fachkommissariat 3, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1610. Organisierter Callcenter-Betrug; sogenannter Schockanruf – Schwabing

Am Donnerstag, 13.10.2022, gegen 12:00 Uhr, erhielt ein 85-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf eines falschen Polizeibeamten.

Der unbekannte Täter teilte dem 85-Jährigen mit, dass sich dessen Tochter in Haft befinde und erst nach Zahlung einer Kaution in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entlassen werden könne.

Der 85-Jährige erklärte dem unbekannten Täter daraufhin, dass er nur eine geringere Geldsumme zur Verfügung habe. Auf Anweisung des unbekannten Täters holte der 85-Jährige die entsprechenden Wertgegenstände zunächst bei seiner Bank ab. Anschließend wurde er vom unbekannten Täter bis nach Ingolstadt gelotst, wo die Übergabe erfolgte.

Als sich die Tochter des 85-Jährigen in den frühen Abendstunden zufällig bei ihm meldete, wurde der Betrug bekannt. Ob des Schadens in Höhe von mehreren zehntausend Euro steht der 85-Jährige anhaltend unter Schock.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch die AG Phänomene übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1611. Schwere Verletzung nach Oktoberfestbesuch – Westend

Am Samstag, 01.10.2022, besuchte ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München in den Abendstunden zusammen mit einigen Bekannten das Oktoberfest. Da die Bekannten des 31-Jährigen nach Zeltschluss noch nicht nach Hause gehen wollten, machte sich der 31-Jährige gegen 23:30 Uhr schließlich alleine auf den Heimweg.

Am nächsten Morgen erwachte der 31-Jährige mit erheblichen Kopfschmerzen und klagte über Schwindel und Übelkeit. Da sich sein Zustand nicht verbesserte, riefen die Mitbewohner des 31-Jährigen am Folgetag schließlich den Rettungsdienst.

Im Krankenhaus wurden bei dem 31-Jährigen schwere Kopfverletzungen festgestellt, die in einer Notoperation versorgt werden mussten. Ohne eine Operation, hätte für den 31-Jährigen Lebensgefahr bestanden. Durch die schweren Verletzungen erlitt der 31-Jährige zudem einen nahezu vollständigen Verlust der Hörfähigkeit des linken Ohres.

Welches Ereignis zu den schweren Verletzungen führte, ist bislang unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 31-Jährige das Oktoberfest gegen 23:30 Uhr noch in unauffälligem Zustand verlassen. Am Sonntag, 02.10.2022, gegen 01:20 Uhr, wurde der 31-Jährige dann von einem Nachbarn im Treppenhaus seines Wohnanwesens schlafend aufgefunden. Der Nachbar verbrachte den 31-Jährigen zu Bett. Der 31-Jährige wies zu diesem Zeitpunkt nur minimale äußerliche Verletzungen auf. Dies und den schlafenden Zustand des 31-Jährigen führte der Nachbar auf dessen Oktoberfestbesuch zurück. Der 31-Jährige selbst hat keine Erinnerung an seinen Heimweg.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum vom Samstag, 01.10.2022, 23:30 Uhr bis Sonntag, 02.10.2022, gegen 01:15 Uhr im Bereich zwischen Oktoberfestgelände und der Ganghoferstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.