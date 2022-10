NÜRNBERG. (1269) Am Donnerstagabend (13.10.2022) soll ein 32-Jähriger einer Frau in einem Kaufhaus in der Nürnberger Innenstadt unter den Rock fotografiert haben. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Mann fest.



Gegen 19:15 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus am Ludwigsplatz einen Mann, wie er einer Frau im Vorbeigehen unter den Rock fotografierte. Daraufhin sprach er den Mann an und verständigte die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den 32-Jährigen fest, stellten sein Mobiltelefon sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ein.

Da gegen den 32-Jährigen zudem ein Haftbefehl bestand, lieferten die Beamten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Lisa Hierl / bl