WÜRZBURG / INNENSTADT. Über eine der Terrassentüren ist von Mittwoch auf Donnerstag ein Unbekannter gewaltsam in eine Filiale der Bäckerei Rösner eingedrungen. In den Geschäftsräumen suchte er nach Bargeld und machte sich anschließend mit seiner Beute unerkannt aus dem Staub.

Zum Arbeitsbeginn gegen 05:30 Uhr stellte eine Mitarbeiterin der Bäckerei in der Straße „Zwinger“ fest, dass über die Nacht in das Geschäft eingebrochen war. Dem Sachstand nach drang der Täter gewaltsam über eine der Terrassentüren in die Filiale ein und machte sich auf die Suche nach Bargeld. Mit den Tageseinnahmen und dem Wechselgeld türmte der Täter schließlich unerkannt.

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Zeit von Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 05:30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bäckerei gesehen hat oder eine andere ungewöhnliche Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.