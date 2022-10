KEMPTEN. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bietet derzeit im 14-tägigen Rhythmus dienstags von 19:30 - 21:00 Uhr die kostenlose Vortragsreihe „Sicher im Alltag und mit Sicherheit gut unterwegs“ in Kooperation mit der VHS Kempten an. Am Dienstag, den 18.10.2022 folgt ein Vortrag zum Thema „Trickbetrüge an Senioren“.

Trickbetrüge an Senioren

Dienstag, 18.10.2022

19:30 - 21:00 Uhr

„Sag bloß, du weißt nicht wer dran ist“. „…ich bin`s…“. Diese klassischen Sätze sind schon vielen älteren Menschen beim sogenannten Enkeltrick zum Verhängnis geworden. Aber auch „hier spricht Hauptkommissar Wagner“ führte schon vielfach zum Betrug zum Nachteil von Senioren. In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor Callcenterbetrug schützen können.

Referent: Seniorenberater Günter Drewke

Veranstaltungsort:

VHS Kempten

Zimmer 102, 1. OG

Bodmanstraße 2, 87435 Kempten

Eintritt frei!

Ansprechpartner:

Tanja Molocher, Kriminalhauptkommissarin und

Petra Tebel, Kriminaloberkommissarin

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Auf der Breite 17

87439 Kempten

Tel.: 0831/9909- 1312 oder 1315

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87437 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1013/ -1012).