SÜDLICHES OBERBAYERN. Sieben Jahre in Folge sanken im südlichen Oberbayern die Wohnungseinbruchszahlen. Diese erfreuliche Entwicklung ist nicht zuletzt auch den Anstrengungen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zur Bekämpfung dieses Deliktsbereichs zuzuschreiben. Rund um den bundesweiten „Tag des Einbruchschutzes“ am 30. Oktober werden die Polizeidienststellen im südlichen Oberbayern auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema fundiert informieren. Machen wir es gemeinsam den Einbrechern im südlichen Oberbayern so schwer als möglich!

Die Fallzahlen im Bereich „Wohnungseinbruchdiebstahl“ (WED) sind im südlichen Oberbayern seit 2014 stetig rückläufig. Im vergangenen Jahr 2021 wurden insgesamt 193 Wohnungseinbrüche in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst - im Jahr zuvor waren es noch 279 Fälle (-30,8%). Mit seiner umfassenden Präventionsarbeit durch Schwerpunkt-Kontrollaktionen, zahlreichen Vorträgen und Beratungen, sowie einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit trägt das Polizeipräsidium seit vielen Jahren maßgeblich zu dieser Entwicklung bei.

Polizeivizepräsident Frank Hellwig, als Leiter der Abteilung Einsatz federführend zuständig auch für die Bekämpfung dieses Deliktsbereichs, freut sich über die sehr positive Entwicklung:

„Der kontinuierliche Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen um über 68 Prozent vom höchsten Stand 2014 (608 Fälle) bis 2021 (193 Fälle) zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Die Begleitumstände der Corona-Pandemie spielten dabei ab dem Frühjahr 2020 wohl ebenfalls eine Rolle. Prävention, Repression und ein hoher Fahndungsdruck waren und sind auch weiterhin die Erfolgsfaktoren, um die Einbruchskriminalität erfolgreich zu bekämpfen. Daran halten wir auch in Zukunft fest und vertrauen weiterhin auf die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger. Bitte melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort und ohne Scheu unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei!“

Unter dem Motto „Hallo Nachbar!“ werden ab dem 15. Oktober bis Mitte November rund um den „Tag des Einbruchschutzes“ am 30. Oktober auch heuer wieder öffentliche Informationsveranstaltungen stattfinden. Denn neben nützlichen Sicherungsmaßnahmen beziehungsweise einer angemessene Ausleuchtung des Grundstücks sowie einbruchgefährdeter Gebäudebereiche, sind auch aufmerksame Nachbarn von erheblicher Wichtigkeit. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich an folgenden Tagen von den Fachberatern der Kriminalpolizei beraten zu lassen und dabei wertvolle Informationen, Tipps und Infomaterial zu bekommen. Selbstverständlich kostenfrei.

19.10.2022, 08.00 bis 13.00 Uhr, Marktplatz Holzkirchen

19.10.2022, vormittags, Wochenmarkt Waldkraiburg

19.10.2022, 11.00 bis 13.00 Uhr, V-Markt Schongau

23.10.2022, 10.00 bis 17.00 Uhr, Blattl-Sonntag Traunstein

25.10.2022, 10.00 bis 13.00 Uhr, Kaufland Bad Tölz

26.10.2022, vormittags, Wochenmarkt Waldkraiburg

27.10.2022, ab 10.00 Uhr, Kaufland Weilheim

27.10.2022, 09.00 bis 13.00 Uhr, Ortsmitte Miesbach (Lebzelterberg)

27.10.2022, 10.00 bis 12.00 Uhr, EDEKA Center Garmisch-Partenkirchen, Amselstraße 2

28.10.2022, 09.00 bis 13.00 Uhr, Wochenmarkt Bad Reichenhall

02.11.2022, 09.30 bis 11.00 Uhr, Wochenmarkt Neuötting

02.11.2022, 07.00 bis 13.00 Uhr, Wochenmarkt Trostberg

02.11.2022, Vormittags, Wochenmarkt Waldkraiburg

02.11.2022, 10.30 bis 14.00 Uhr, Märkte in der Kemmelallee in Murnau

03.11.2022, 10.00 bis 18.00 Uhr, EDEKA Krün-Walchenseestraße

04.11.2022, 09.00 bis 13.00 Uhr, Wochenmarkt Rathauspassage Wolfratshausen

Beratungen rund um das Thema Einbruchschutz sind übrigens ganzjährig möglich, auch in den eigenen vier Wänden, einschließlich fachkundiger Begutachtung von beispielsweise Türen und Fenstern. Dies übernehmen speziell geschulte Beamte, die Kriminalpolizeilichen Fachberater. Diese erreichen sie auch in Ihrer Region über die zuständige Kriminalpolizeidienststelle.

Informationen zum Thema Einbruchschutz und zu den Kriminalpolizeilichen Fachberatern erhalten Sie auch hier:

www.k-einbruch.de

Weitere Termine sind möglich. Auskünfte hierzu erhalten Sie bei Ihren regionalen Polizeidienststellen. Zusätzlich verteilen Angehörige der Sicherheitswacht in verschiedenen Regionen Infomaterial zum Thema „Einbruchschutz“.