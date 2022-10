LANDKREIS CHAM. Bei einer Durchsuchung in einer Wohnung am Dienstag, 11 .Oktober 2022 fanden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Kötzting ein Labor, in welchem vermutlich Crystal Meth hergestellt wurde.

Ein Hinweis brachte die Polizeibeamten auf die Spur eines Tatverdächtigen. Dieser soll Betäubungsmittel hergestellt und verkauft haben. Nach intensiven Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Kötzting konnte ein zweiter Tatverdächtiger identifiziert werden, dessen Wohnung für die Herstellung des Betäubungsmittels benutzt wurde. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Männer beantragt und am Dienstag vollzogen.

In einer der Wohnungen fanden die Polizisten ein Labor zur Herstellung von Betäubungsmittel. Nach aktuellen Ermittlungsstand wurde dort Methamphetamin, besser bekannt unter Crystal Meth, hergestellt. Für die Sicherstellung des Labors und die Auswertung der gefundenen verdächtigen Stoffe wurde das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hinzugezogen.

In welchem Umfang in dem Labor Betäubungsmittel hergestellt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Spurenauswertung beim BLKA.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in Zusammenarbeit mit dem BLKA geführt.