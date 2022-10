1999 - Erneute Schockanrufe

Wertingen - Nachdem bereits am 12.10.2022 gegen 11.50 Uhr ein Schockanruf durch einen angeblichen Staatsanwalt bei einem Rentner aus Emmersacker scheiterte, meldete sich nun ein weiterer Anwohner aus dem Raum Wertingen, der ebenfalls einen Schockanruf am 12.10.2022 gegen 13.00 Uhr erhielt. Darin gab sich der Anrufer als Polizeibeamter der Polizei Berlin aus, zudem wurde eine Berliner Telefonnummer angezeigt. Der angebliche Polizist erklärte dem Wertinger, dass seine Tochter in Berlin eine Fahrradfahrerin gerammt hätte, diese sei daraufhin verstorben. Im Hintergrund war anschließend eine weinende Frauenstimme zu hören, die um Hilfe bat. Der Vater sollte nun eine Kaution von 130.000 Euro bezahlen. Für die Überweisung wurde ihm auch ein fingiertes Aktenzeichen genannt. Der Wertinger telefonierte daraufhin mit seinen Verwandten, die ihn auf den Betrugsversuch aufmerksam machten. Ein darauffolgendes Gespräch mit der Tochter bestätigte den Verdacht.

2000 – Dreist und ungeschickt

Donauwörth - Am 12.10.2022, gegen 15.45 Uhr, hat sich ein 64-jähriger Wolferstädter in der Neudegger Allee doppelt ungeschickt verhalten: Der Mann fuhr am Steuer seines Pkw aus einer Bierflasche trinkend an einem Streifenwagen der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth vorbei. Die Beamten kontrollierten den 64-Jährigen daraufhin umgehend. Dieser gab an, zuvor bereits zwei Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine ärztliche Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Alkoholkonzentration und stellten die Autoschlüssel sicher, die im Anschluss an die Ehefrau übergeben wurden. Eine Anzeige folgt.