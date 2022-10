WEIßENBRUNN, LKR. KRONACH. Am Mittwoch brachen Unbekannte in eine Wohnung und die zugehörige Garage ein. Sie stahlen Wertgegenstände und einen BMW X3. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Mittwoch, zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und der zugehörigen Garage im Weißenbrunner Gemeindeteil Sachspfeife. Die Unbekannten stahlen Wertgegenstände im Gesamtwert einer mittleren, fünfstelligen Eurosumme sowie einen Autoschlüssel und den dazugehörenden BMW X3. Die 61-Jährige Bewohnerin, die den Einbruch bei ihrer Rückkehr um 16 Uhr bemerkt hatte, verständigte die Polizei. Die eingesetzte Streife fand den BMW inklusive Schlüssel nur wenige hundert Meter in der Straße „Am Steinbühl“ in Weißenbrunn vor.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.