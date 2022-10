Stadt und Landkreis Miltenberg

Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Mittwochnachmittags sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen und konnten mit Bargeld und Schmuck entkommen. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Haus im Amselweg zwischen 11:15 Uhr und 15:30 Uhr ereignet. Die Unbekannten sind gewaltsam über eine Tür in das Haus eingedrungen und haben dieses nach Diebesgut durchsucht. Im Anschluss flüchteten sie mit mehreren hundert Euro Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-1733 entgegen.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Verletzter Fahrradfahrer aufgefunden - Mögliche Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach dem Auffinden eines schwerverletzten Fahrradfahrers am Mittwochabend hat die Aschaffenburger Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen und versucht nun insbesondere den möglichen Unfallhergang zu klären. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am Mittwochabend, gegen 19:35 Uhr, ging die Mitteilung über einen schwerverletzten Fahrradfahrer in der Würzburger Straße auf Höhe des dortigen TÜV-Gebäudes ein. Der 60-jährige Mann war bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst nicht ansprechbar und wurde nach einer Erstbehandlung umgehend zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch eine Streife der Aschaffenburger Polizei, die nun insbesondere versucht zu klären, ob der Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt ist oder möglicherweise ein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen ist. Der 60-Jährige war mit einem silberfarbenen Mountainbike der Marke Merida unterwegs und führte einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich.

Zeugen, die einen möglichen Verkehrsunfall oder ein Sturzgeschehen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06021/857-2230 zu melden.

Aufmerksame Mitteilungen - Zwei Trunkenheitsfahrten mit erheblichen Alkoholwerten

ASCHAFFENBURG U. JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend meldeten sich gleich zwei aufmerksame Anrufer bei der Polizei, die zuvor offensichtlich alkoholisierte Verkehrsteilnehmer festgestellt hatten. In beiden Fällen konnte die Polizei Aschaffenburg die erheblich alkoholisierten Fahrer antreffen.

Gegen 18.00 Uhr war einem aufmerksamen Zeugen ein 56-Jähriger aufgefallen, der auf ihn einen möglicherweise von Alkohol beeinflussten Eindruck machte. Er verständigte die Aschaffenburger Polizei, die den Mann tatsächlich mit einem Alkoholwert von fast zwei Promille antraf. Der 56-jährige hatte zuvor seinen Pkw selbst gefahren.

Zur etwa gleichen Zeit machte eine Verkäuferin eines Supermarkts in Johannesberg eine ähnliche Mitteilung bei der Polizei. Ein nach Alkohol riechender Kunde hatte bei ihr Wodka gekauft und sei anschließend mit einem Motorrad davongefahren. Eine Streife konnte den Zweiradfahrer wenige Minuten später kontrollieren. Sein Atemalkoholwert lag bei rund 1,5 Promille.

In beiden Fällen mussten Blutentnahmen durchgeführt und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet werden.

Nach Lkw-Unfall auf A45 - Vollsperrung für rund eine Stunde

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw hatte am Mittwochvormittag eine Vollsperrung der A45 in Richtung Aschaffenburg zur Folge. Die Unfallaufnahme, bei welcher die Beamten bei beiden Unfallbeteiligten weitere Verstöße feststellten mussten, erfolgte durch die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhren die beiden Unfallbeteiligten am Mittwochvormittag, gegen 08:25 Uhr, die A45 in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Auf Höhe der Mainbrücke bei Mainhausen war die Autobahn auf Grund von Bauarbeiten auf eine Spur verengt. Unmittelbar im Bereich der Fahrbahnverengung kam es zwischen den beiden Lkw zu einer seitlichen Berührung, wodurch diese sich ineinander verkeilten.

Die beiden Lkw-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen. Für die anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die A45 jedoch für rund eine Stunde vollgesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizei bei beiden Unfallbeteiligten weitere Verstöße fest. Neben einem Verstoß gegen die Ladungssicherung bei dem einen Lkw führte der Fahrer des zweiten Lkw seine vorgeschriebene Fahrerkarte nicht mit, was einen Verstoß nach dem Fahrpersonalgesetz darstellt.

Smartphone in Gaststätte entwendet - Wer kann Hinweise geben

MÖMBRIS, OT GUNZENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmittag wurde der Besucherin eines Gasthofes das Mobiltelefon entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Die 64-Jährige hatte ihr Telefon gegen 12.30 Uhr auf einer Fensterbank der Damentoilette einer Gaststätte in der Eichwaldstraße/Ecke Hörsteiner Straße abgelegt und es dort vergessen. Als sie um 14.30 Uhr das Restaurant verlassen wollte, fiel ihr das Mobiltelefon wieder ein. In den Sanitärräumen war es jedoch nicht mehr aufzufinden. Auch eine genaue Nachschau zusammen mit der hilfsbereiten Wirtin brachte es nicht zu Tage, weshalb die Dame Anzeige bei der Polizei erstattete

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Unfallflucht nahe Dönerladen - Zeugen gesucht

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochvormittag kam es zu einer Unfallflucht, bei der ein schwarzer Nissan Qashqai beschädigt wurde. Der Besitzer holte sich zu diesem Zeitpunkt etwas in einem Dönergeschäft zu essen.

Der Besitzer des Nissan stellte sein Auto gegen 11.15 Uhr in der Hauptstraße nahe des Schnellimbisses ab und betrat das Geschäft. Als er nach wenigen Minuten zu dem Pkw zurückkehrte, stelle er einen Schaden verursacht haben könnte. Die Polizei Alzenau benötigt noch weitere Zeugen, die möglicherweise zusätzliche Angaben machen können. Diese werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Geparkter Pkw am Floßhafen beschädigt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter einen am Floßhafen geparkten Pkw beschädigt. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach muss sich die Sachbeschädigung zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 05:40 Uhr, am Floßhafen auf Höhe des dortigen Getränkehandels ereignet haben. An dem VW Caddy des Geschädigten wurde die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und ein Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.