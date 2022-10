BAYREUTH. Am Donnerstagvormittag kam es bei Bauarbeiten in der Straße St. Georgen in Bayreuth zu der Beschädigung einer Gasleitung mit anschließendem Gasaustritt. Das Leck wurde mittlerweile geschlossen. Personenschaden entstand glücklicherweise keiner.

Am Donnerstag, gegen 10.40 Uhr, kam es in der Straße St. Georgen in Bayreuth bei Bauarbeiten in einem Privathaus zur Beschädigung der dortigen Gasleitung. Dadurch strömte Gas aus, was sich rasch im Wohnhaus verteilte. Durch die alarmierte Feuerwehr und die Polizei wurde der Bereich großräumig abgesperrt und 15 angrenzende Wohnhäuser vorsorglich evakuiert. Die Stadtwerke Bayreuth klemmten in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Firmen die Gasleitung zum betroffenen Wohnhaus ab, so dass ein weiteres Ausströmen unterbunden werden konnte.

Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden. Aktuell kommt es im Bereich der Straße St. Georgen noch zu Verkehrsbehinderungen, da der Fahrbahnbelag für die Abklemmung der Gasleitung geöffnet werden musste. Die Anwohner durften bereits wieder in ihre Häuser zurückkehren, die Geschäfte nahmen ihren Betrieb wieder auf.