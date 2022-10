1590. Raubdelikt durch drei bislang unbekannte Täter – Harras

Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 01:20 Uhr, befand sich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in Wolfratshausen auf dem Nachhauseweg von der Bodenehrstraße in Richtung S-Bahnhof Harras. Hierbei durchquerte er eine Grünanlage. In dieser kamen ihm drei bislang unbekannte Männer entgegen.

Unter Vorhaltung eines Messers forderten sie seine Wertgegenstände. Die Männer raubten seinen Geldbeutel und rannten nach der Tat in Richtung Fußgängerunterführung am S-Bahnhof Harras weiter. Als der 23-Jährige die Polizei verständigte, wurden sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese führten nicht zur Ergreifung der Täter.

Der 23-Jährige konnte die Täter wie folgt beschreiben:

Alle drei waren männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 1,80 - 1,90 m groß, sie trugen während der Tat schwarz-weiße Scream-Masken, zudem trugen sie schwarze dunkle Oberbekleidung und Handschuhe. Die Täter sprachen türkisch und deutsch mit türkischem Akzent.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bodenehrstraße und dem S-Bahnhof Harras Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1591. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person schwer verletzt – Moosach

Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 14:40 Uhr, fuhr eine 42-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW die Netzerstraße stadtauswärts. An der Einmündung zur Baubergerstraße wollte sie nach links abbiegen. Fahrzeuge auf der Baubergerstraße haben Vorfahrt vor den einfahrenden Fahrzeugen aus der Netzerstraße. Entsprechende Verkehrszeichen sind hier angebracht.

Zeitgleich fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in Dachau mit einem Motorrad BMW auf der Baubergerstraße von der Allacher Straße her kommend in Richtung Dachauer Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei stürzte der 58-Jährige und verletzte sich schwer. Aufgrund der Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 42-Jährige blieb unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Während der medizinischen Versorgung des Schwerverletzten und der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für circa eine Stunde komplett gesperrt werden. Es kam hierbei zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1592. Verkehrsunfall nach versuchter Flucht vor Polizeikontrolle; zwei Personen leicht verletzt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 23:50 Uhr, versuchte eine Polizeistreife ein Kleinkraftrad auf der Ludwigsstraße anzuhalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf dem Kleinkraftrad fuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München sowie der Fahrzeughalter, ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising.

Die 18-Jährige beschleunigte nun das Kleinkraftrad und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die nachfahrenden Polizeibeamten konnten mehrere schwerwiegende Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie äußerst gefährliche Fahrmanöver der 18-Jährigen feststellen.

Im Bereich der Türkenstraße fuhr die 18-Jährige entgegen der Fahrtrichtung und stieß schließlich hier gegen ein entgegenkommendes Polizeidienstfahrzeug. Hierdurch kam der Roller mit den beiden Personen zu Fall. Die 18-Jährige und der 19-Jährige wurden leicht verletzt, bedurften vor Ort aber keiner medizinischen Behandlung.

Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass die 18-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besaß. Ein Ermittlungsverfahren gegen sie wurde eingeleitet, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen den 19-jährigen Fahrzeughalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am Roller sowie am Dienstfahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1593. versuchtes Körperverletzungsdelikt mittels Messer – Moosach

Am Dienstag, 11.10.2022, gegen 13:30 Uhr, kam es in Moosach zu einer Streitigkeit. Diese begründete sich darin, dass ein 30-jähriger Ungar ohne festen Wohnsitz in Deutschland eine Beziehung mit einer 58-Jährigen mit Wohnsitz in München hat.

Zugleich hat der 30-Jährige eine Beziehung zu einer 40-jährigen Ungarin ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Mit dieser verbrachte er Zeit in der Wohnung der 58-Jährigen. Als diese überraschend nach Hause kam, entwickelte sich sofort ein heftiger Streit zwischen den beiden Frauen. Im Zuge des verbalen Streites wurden auch Beleidigungen geäußert. Die 40-Jährige verließ daraufhin die Wohnung.

Die 58-Jährige nahm ein Messer aus der Wohnung und verfolgte die 40-Jährige. Der 30-Jährige versuchte beruhigend und schlichtend einzugreifen. Auf der Straße entwickelte sich eine weitere Streitigkeit zwischen den beiden Frauen. Hierbei versuchte die 58-Jährige gezielt die 40-Jährige mit dem Küchenmesser zu verletzen und führte mehrere Stichbewegungen in deren Richtung aus.

Der 30-Jährige stellte sich zwischen die beiden Kontrahentinnen und verhinderte so eine weitere Eskalation. Nach diesem Streit konnte die 40-Jährige den Bereich verlassen. Der 30-Jährige konnte eine weitere Eskalation verhindern und begab sich mit der 58-Jährigen zusammen in deren Wohnung.

Unbeteiligte Zeugen informierten die Polizei über den Vorfall. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die 58-Jährige und den 30-Jährigen in der Wohnung antreffen. Gegen die 58-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde das Küchenmesser in der Wohnung sichergestellt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die Tatverdächtige entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1594. Täterermittlung nach mehreren besonders schweren Fällen des Diebstahls aus Verkaufsständen – Altstadt

Im Zeitraum Mittwoch, 11.08.2021, gegen 02:00 Uhr bis Freitag, 01.10.2021, gegen 02:30 Uhr, ereigneten sich insgesamt vier Einbrüche in Verkaufsständen am Viktualienmarkt. Der bislang unbekannte Täter entwendete hier vorwiegend Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Er drang in die Verkaufsräume ein, indem er die Planen aufgeschnitten hatte.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte sich ein Tatverdacht gegen einen ehemaligen Mitarbeiter eines Verkaufsstandes, einem 31-Jährigen mit Wohnsitz in München, erhärten. Am Dienstag, 11.10.2022 wurde ein Durchsuchungsbeschluss gegen den 31-Jährigen vollzogen. Im Rahmen der Durchsuchung konnten eindeutige Beweismittel aufgefunden werden, die auf die Taten hinweisen.

Im Rahmen der Vernehmung war der Tatverdächtige geständig. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1595. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 14:45 Uhr, wurde ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München von einer Polizeistreife in der Schillerstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Der 51-Jährige hatte augenscheinlich Betäubungsmittel in seinen Händen. Als die Polizeibeamten dieses beschlagnahmen wollten, leistete der 51-Jährige Widerstand gegen die Maßnahme.

Im Zuge der Festnahme kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 51-Jährige gezielt einen Polizeibeamten angriff und diesen verletzte. Der 51-Jährige konnte gefesselt werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Besitz einer geringen Menge von Betäubungsmitteln eingeleitet. Zudem wurde der tätliche Angriff und Körperverletzung gegenüber den Polizeibeamten zusammen mit den Widerstandsdelikten angezeigt.

Der 51-Jährige wurde auch bei der Festnahme leicht verletzt. Er verweigerte vor Ort jegliche medizinische Behandlung. Auch der verletzte Polizeibeamte blieb weiterhin dienstfähig und bedurfte keiner medizinischen Behandlung vor Ort.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1596. Festnahme eines Exhibitionisten – Lochhausen

Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 21:00 Uhr, verständigte eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München die Einsatzzentrale der Polizei in München. Die 58-Jährige hatte im Bereich des S-Bahnhofes in Lochhausen einen Mann gesehen, der hinter einer Litfasssäule stand und sexuelle Handlungen an sich ausführte.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten den Mann noch vor Ort vorläufig festnehmen. Der 38-Jährige mit Wohnsitz in München war in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Taten in Erscheinung getreten.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

1597. Organisierter Callcenter-Betrug; sogenannter falscher Bankmitarbeiter – Obergiesing

Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 16:15 Uhr, erhielt eine 84-Jährige mit Wohnsitz in München einen Telefonanruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser informierte die 84-Jährige über vermeintlich unberechtigte Abbuchungen von ihrem Bankkonto. Zudem wies er sie auf vermeintliches Falschgeld hin.

Auf Aufforderung des bislang unbekannten Täters hob die 84-Jährige daraufhin mehrere tausend Euro Bargeld von ihrem Konto ab und übergab die Summe an einen weiteren bislang unbekannten Täter. Der angebliche Bankmitarbeiter hatte ihr zuvor vorgemacht, dass die Polizei das Bargeld zur Überprüfung benötige.

Nach der Übergabe des Bargelds schöpfte die 84-Jährige Verdacht und verständigte schließlich den Polizeinotruf.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die AG Phänomene.

Präventionshinweis:

Am Telefon versuchen Betrüger immer wieder ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten.

Beachten Sie vor allem:

• Seien Sie immer äußerst vorsichtig, wenn Personen Sie am Telefon um Geldbeträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

1598. Betrug durch Nachricht über Messenger Dienst – Großhadern

Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 19:00 Uhr, erhielt eine 83-Jährige mit Wohnsitz in München WhatsApp Nachrichten, in denen sie zu Überweisungen aufgefordert wurde. Der Absender der Nachrichten gab sich als der Sohn der 83-Jährigen aus, der ihr berichtete, dass er dringend Geld benötige, da sein Mobiltelefon nicht mehr funktioniere.

In dem festen Glauben, ihrem Sohn zu helfen, überwies die 83-Jährige schließlich mehrere tausend Euro mittels Echtzeitüberweisung auf ein fremdes Bankkonto. Der reale Absender der Nachrichten, ein bislang unbekannter Täter, forderte daraufhin weitere Überweisungen. Die 83-Jährige hatte jedoch bereits das Tageslimit ihres Kontos ausgeschöpft, was sie vor einem noch größeren Schaden bewahrte.

Im Verlauf des Abends kamen der 83-Jährigen jedoch Zweifel am Wahrheitsgehalt der Nachrichten und sie verständigte den Polizeinotruf.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 76 (Betrugsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Präventionshinweis:

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis

Link zur Präventionsseite des Polizeipräsidiums München

1599. Taschendiebstahl – Giesing

Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 12:00 Uhr, wurde ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München im Zwischengeschoss des Giesinger U-Bahnhofs von einem unbekannten Täter angesprochen und um Kleingeld gebeten.

Der 24-Jährige half dem unbekannten Täter daraufhin mit zwei Euro aus und unterstütze ihn bei der Bedienung des Fahrkartenautomaten. Während dieser Hilfeleistung griff der unbekannte Täter jedoch plötzlich mehrfach nach dem Geldbeutel des 24-Jährigen, den dieser noch in der Hand hielt. Nachdem sich der unbekannte Täter schließlich entfernt hatte, bemerkte der 24-Jährige, dass mehrere hundert Euro Bargeld aus seiner Geldbörse fehlten.

Der 24-Jährige begab sich direkt im Anschluss auf eine Polizeidienststelle und erstatte dort Anzeige. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen an der Tatörtlichkeit verliefen erfolglos.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 (Taschendiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, kräftig, kurze Haare, 3-Tage-Bart, schwarze Wollmütze, dunkle Bekleidung, Hose gerissen, Tätowierung Schrift an rechter Hand

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1600. Verpuffung einer Pellet-Heizung – Planegg

Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 10:30 Uhr, kam es im Bereich des Rotkehlchenwegs in Planegg zu einer Verpuffung im Kellerbereich eines Reihenhauses. Sofort wurden Kräfte der Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort beordert.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich zum Zeitpunkt der Verpuffung keine Personen im Haus aufgehalten hatten. Die sofort verständigten Kräfte des Kommissariats 13 (Branddelikte) stellten nach ersten Erkenntnissen fest, dass es aufgrund eines technischen Defekts zu dieser Verpuffung kam.

Durch die Verpuffung wurde keine Person verletzt, jedoch kam es teilweise zu schweren Beschädigungen im Bereich des Hauses. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Spurensicherungsmaßnahmen sowie weitere Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

1601. Versuchtes Tötungsdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Freimann

-siehe Pressebericht vom 12.10.2022 Nr. 1588 und Nachtrag Nr. 1589

Wie bereits berichtet, wurde am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 03:40 Uhr, der Notruf der Rettungsleitstelle wegen einer verletzten Person im Bereich Leopoldstraße und Karl-Weinmair-Straße alarmiert. Da es dabei Hinweise auf eine Verletzung durch einen spitzen Gegenstand gab, wurde die Polizei ebenfalls informiert und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie mehrere Streifen der Münchner Polizei wurden zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort trafen sie auf drei männliche Personen, von denen einer eine Stichverletzung im Oberkörper hatte. Der Verletzte, ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, wurde sofort vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er zwischenzeitlich wieder entlassen werden konnte. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die drei Personen sich in einem Taxi (Mercedes Pkw) befunden hatten. Während der Fahrt kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem verbalen Streit mit dem Taxifahrer, der zu einem Gerangel im Fahrzeug führte. Im weiteren Verlauf kam es nach dem aktuellen Erkenntnisstand zu einer Verletzung des 40-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Daraufhin verließen die Fahrgäste das Taxi und der Taxifahrer fuhr davon.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden vom Kommissariat 11 übernommen. Dabei gelang es, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Dieser konnte schließlich noch am Mittwoch, 12.10.2022 gegen 17.30 Uhr im Bereich Milbertshofen festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 60-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit, der in München wohnhaft ist. Dieser wird nun im Verlauf des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die weitere Haftfrage entscheiden wird.

Die Ermittlungen des Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei in dieser Sache dauern an.