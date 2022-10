WÜRZBURG / HEUCHELHOF. Von Montag auf Dienstag ist ein Unbekannter in das an die Gethsemanekirche angrenzende Gemeindezentrum eingebrochen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch am Straßburger Ring im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 14.30 Uhr, und Dienstagvormittag, 10.00 Uhr, ereignet haben. Offenbar war der Täter durch ein Kellerfenster in das Gemeindezentrum gelangt. Er brach im Inneren weitere Türen auf und machte sich auf seiner Suche nach Beute auch an verschiedenem Mobiliar zu schaffen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro belaufen.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.