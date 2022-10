Stadt und Landkreis Miltenberg

Telefonbetrüger täuschen Seniorin - Fünfstelliger Bargeldbetrag übergeben

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag ist erneut eine Seniorin aus der Region Opfer von dreisten Telefonbetrügern geworden. Sie übergab einen fünfstelligen Bargeldbetrag an eine unbekannte Abholerin, die mit der Beute in unbekannte Richtung verschwunden ist. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise

Eine Anruferin hatte sich zunächst gegen 13:00 Uhr als Enkelin der Frau ausgegeben und behauptet, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro hinterlegen müsse. Die Angerufene ahnte nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war und erklärte sich dazu bereit, den Betrag zur Verfügung zu stellen. Sie übergab das Bargeld gegen 14:00 Uhr im Bereich der Odenwaldstraße an eine weibliche Abholerin.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden:

40 Jahre alt

170 cm groß

kräftige Figur

kurze dunkelblonde Haare

bekleidet mit weißem Pullover und führte einen Rucksack mit sich

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind im Bereich der Odenwaldstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „#NMMO“. Mit der Kampagne #NMMO setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:

Leg‘ auf!: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

#NMMO: Die Bayerische Polizei - #NMMO - Präventionskampagne mit Gewinnspiel in Unterfranken (bayern.de)

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Alkoholisierter Fußgänger von Pkw erfasst - Junger Mann glücklicherweise nur leichtverletzt

ASCHAFFENBURG, OT DAMM. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem glücklicherweise nur leichtverletzten Fußgänger. Mit der Unfallaufnahme ist die Polizeiinspektion Aschaffenburg betraut.

Dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen nach war der 71-jährige Fahrer eines VW Golfs gegen 01.00 Uhr die Inselstraße in Richtung Boppstraße unterwegs, als er einen mutmaßlich mitten auf der Fahrbahn laufenden 18-jährigen Fußgänger erfasste, der daraufhin zum Sturz kam. Der 18-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, kam aber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung des Fußgängers von fast zwei Promille fest. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Noch möglicherweise unbekannte Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Streifschaden im Begegnungsverkehr - Unfallbeteiligte Frau erheblich alkoholisiert

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr. An den Fahrzeugen ist lediglich Sachschaden entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine Autofahrerin hatte allerdings zuvor einiges an Alkohol getrunken.

Die beiden Pkw sind gegen 19.10 Uhr an einer Engstelle der Hauptstraße im Begegnungsverkehr kollidiert. Dem Sachstand nach hatte der 20-jährige Fahrer eines schwarzen Toyotas, der in Richtung Waldschwimmbad unterwegs war, vor der Engstelle gehalten. Die 56-jährige Fahrerin eines schwarzen Range Rovers passierte unterdessen entgegenkommend die Stelle und touchierte dabei den VW Golf. An beiden Fahrzeugen ist dadurch ein Schaden von schätzungsweise über 10.000 Euro entstanden.

Die hinzugerufene Streife der Aschaffenburger Polizei nahm den Unfall auf und musste dabei feststellen, dass die 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Die Frau musste in der Folge sowohl eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben. Dieser wurde sichergestellt.

Ein entsprechendes Strafverfahren haben die Beamten gegen die Dame eingeleitet.

Die Hauptstraße war für rund eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden.

Nach Streit - Unbekannter wirft Rad gegen Haustür - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG, OT DAMM. Am Dienstagabend hat bei einem zunächst verbalen Streit mit einer Anwohnerin ein noch Unbekannter eine Haustür beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20.00 Uhr war es zu einem verbalen Streit in der Paulusstraße gekommen, der sich zwischen einer 52-jährigen Frau und einem bislang unbekannten Mann zugetragen hatte. Die Auseinandersetzung hatte sich in die Schillerstraße verlagert, wo die 52-jährige Anwohnerin des Wohnviertels in ein Mehrfamilienhaus gehen wollte.

Der unbekannte Mann warf hierbei sein mitgeführtes Fahrrad gegen die Eingangstür des Hauses, wodurch in der Folge die Glaseinfassung der Tür beschädigt wurde. Der Schaden beträgt rund 300 Euro.

Der Täter, der mit dunklem Hautteint beschrieben wurde, soll eine FFP-2-Maske und eine Mütze getragen haben. Nach der Tat hatte sich der Mann in unbekannte Richtung entfernt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Noch unbekannte Kinder beschädigen Bagger - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG, OT SCHWEINHEIM. Am Dienstagnachmittag haben Kinder Scheiben eines Baggers mit Steinwürfen beschädigt. Ein Zeuge konnte die Sachbeschädigung beobachten. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise zur Identität der Kinder.

Zwei Kinder, die laut einem Zeugen im Grundschulalter sein dürften, haben am Dienstag um kurz nach 17.00 Uhr einen Bagger auf einer Baustelle im Bereich der Rotäckerstraße / Liebezeitstraße mit Steinen beworfen. Hierbei ist die Frontscheibe des Arbeitsgeräts zu Bruch gegangen. Der Schaden liegt schätzungsweise bei rund 1.000 Euro.

Die Steinewerfer konnten trotz einer schnell eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Jungen konnten wie folgt beschrieben werden:

Erstes Kind

Circa 10 Jahre alt, schlank, kurze Haare, mit einem weißen T-Shirt bekleidet

Zweites Kind

Circa 10 Jahre alt, dicklich, kurze Haare, mit einem rotem T-Shirt bekleidet

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt aufgrund der Sachbeschädigung und möchte insbesondere die Identität der Jungen klären.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Brennender Altkleidercontainer - Polizei bittet um Hinweise

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagnachmittag stand ein Altkleidercontainer in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zur Brandursache ermittelt die Polizei Alzenau und hofft dabei auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Polizei und Feuerwehr wurden um 17.00 Uhr über einen brennenden Altkleidercontainer am Parkplatz der Kläranlage in der Seestraße informiert. Die Löschmannschaft konnte das Feuer rasch bekämpfen. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach muss das Feuer zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr entstanden sein. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei 500 Euro.

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers hat die Polizeiinspektion Alzenau übernommen. Eine vorsätzliche Brandlegung wird derzeit nicht ausgeschlossen. Die Ermittler bitten möglich Zeugen daher, sich zu melden, wenn sie etwas Verdächtiges beobachtet haben sollten oder sonst sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

"Simson" auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits vergangenen Freitag hat ein Unbekannter ein Mofa der Marke Simson bei einem Unfall auf dem LIDL-Parkplatz in der Brentanostraße beschädigt und hat im Anschluss die Örtlichkeit verlassen ohne sich zu erkennen zu geben.

Der Zusammenstoß muss sich zwischen 16.30 Uhr und 17.10 Uhr ereignet haben, als das Zweirad auf dem Stellplatz geparkt war. Die Schadenshöhe liegt bei rund 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.