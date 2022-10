EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte entwendeten am Montagabend mehrere hundert Meter Starkstromkabel, welches zu einer Baustelle bei Eggolsheim gehört. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sich die Täter am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, an einem Starkstromkabel zwischen Forchheim und Eggolsheim zu schaffen. Es handelt sich um ein oberirdisch verlegtes Kabel mit einem Durchmesser von rund sechs Zentimetern. Dieses führte von einem auf Höhe Bammersdorf befindlichen Stromverteilerkasten, einen direkt an der Autobahn A73 gelegenen Feldweg entlang, bis zur Brückenbaustelle. Die Diebe erbeuteten etwa 220 Meter Kabel mit einem Gesamtgewicht von circa zwei Tonnen. Anschließend entkamen sie unerkannt. Der Entwendungsschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die am Montagabend verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.